WSJ: Египет предупреждал Израиль о подготовке «Хамасом» нападения 7 октября
Египет трижды предупреждал Израиль, что «Хамас» готовит нападение с территории сектора Газа. Два раза эти предостережения передавал непосредственно премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху глава разведки Египта Аббас Камель. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких чиновников в правительстве Египта.
Глава разведки Египта Аббас Камель
Фото: Khaled Elfiqi / AP
Как отметили источники WSJ, первое предупреждение было сделано еще в июне 2023 года. По словам египетских чиновников, оно было «неконкретным». В сентябре 2023 года Аббас Камель прилетел в Израиль с более четким и серьезным предупреждением, что ситуация в Газе крайне напряженная и «может взорваться с любой момент». Третье предупреждение было сделано им же всего за несколько дней до нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года. Как сообщают источники в Египте, на все эти предупреждения израильское руководство отвечало, что полностью контролирует ситуацию.
Как написала в начале сентября израильская газета Haaretz, президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян также предупреждал Биньямина Нетаньяху о готовящемся нападении из Газы незадолго до того, как оно произошло. Издание обвинило премьера страны в том, что он проигнорировал предупреждения. Господин Нетаньяху обвинил газету в клевете и заявил о намерении подать иск о клевете.
Предупреждения поступали на фоне уже сложившейся оценки угрозы. Более чем за год до 7 октября 2023 года израильская военная разведка располагала подробной информацией о планах «Хамаса» прорвать границу, однако власти, судя по данным источников в ЦАХАЛ, не верили, что Яхья Синвар действительно намерен провести такую атаку.
Эта ошибка оценки сохранялась непосредственно перед нападением: за неделю до 7 октября 2023 года представители армейской разведки считали, что «Хамас» не заинтересован в войне. Израильская система безопасности также исходила из того, что «Хамас» и Рамалла будут соблюдать негласные правила игры в обмен на деньги; именно эта предпосылка, действовавшая годами до 7 октября 2023 года, ограничивала значение тревожных сигналов.