WSJ: Египет предупреждал Израиль о подготовке «Хамасом» нападения 7 октября

Египет трижды предупреждал Израиль, что «Хамас» готовит нападение с территории сектора Газа. Два раза эти предостережения передавал непосредственно премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху глава разведки Египта Аббас Камель. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нескольких чиновников в правительстве Египта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава разведки Египта Аббас Камель

Фото: Khaled Elfiqi / AP Глава разведки Египта Аббас Камель

Фото: Khaled Elfiqi / AP

Как отметили источники WSJ, первое предупреждение было сделано еще в июне 2023 года. По словам египетских чиновников, оно было «неконкретным». В сентябре 2023 года Аббас Камель прилетел в Израиль с более четким и серьезным предупреждением, что ситуация в Газе крайне напряженная и «может взорваться с любой момент». Третье предупреждение было сделано им же всего за несколько дней до нападения «Хамаса» 7 октября 2023 года. Как сообщают источники в Египте, на все эти предупреждения израильское руководство отвечало, что полностью контролирует ситуацию.

Как написала в начале сентября израильская газета Haaretz, президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян также предупреждал Биньямина Нетаньяху о готовящемся нападении из Газы незадолго до того, как оно произошло. Издание обвинило премьера страны в том, что он проигнорировал предупреждения. Господин Нетаньяху обвинил газету в клевете и заявил о намерении подать иск о клевете.

Алена Миклашевская