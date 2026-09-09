Звонок не дошел до премьера

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху намерена подать иск о клевете к газете «Гаарец» и авторам книги «Заложники: 843 дня забвения», в которой утверждается, что президент ОАЭ Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян предупредил израильского премьера о готовящейся атаке «Хамаса» за десять дней до резни 7 октября 2023 года, однако тот ничего не предпринял. Скандал вокруг публикации расследования разворачивается в преддверии выборов в Кнессет, которые состоятся этой осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ammar Awad / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ammar Awad / Reuters

В заявлении канцелярии премьера указано, что адвокатам уже поручено подготовить иск, и подчеркивается, что, «вопреки утверждениям, с начала сентября и до 7 октября не было ни одного разговора между премьер-министром и президентом ОАЭ».

В документе отмечается, что обычно политические переговоры между премьер-министром и президентом ОАЭ проходят исключительно в канцелярии премьер-министра через представителя Эмиратов, который приходит в канцелярию со специальным шифровальным аппаратом, и все эти разговоры документируются. Однако проверки показали, что данных о состоявшемся разговоре господина Нетаньяху с Мухаммедом бен Зайдом нет и никакие представители ОАЭ с оборудованием в канцелярию премьера не входили.

В канцелярии считают, что публикация вызвана политическими причинами и связана с предстоящими 27 октября выборами в Кнессет.

«Речь идет о злонамеренном навете с очевидным политическим расчетом по времени, в рамках предвыборной кампании левого лагеря»,— указано в заявлении.

Совпадение или нет, но отрывок нашумевшей книги журналистов Шломи Эльдара и Рут Юваль в левой оппозиционной «Гаарец» появился именно 8 сентября — в тот день, когда все участвующие в выборах партии закрыли и сдали свои окончательные списки кандидатов в Центральную избирательную комиссию Израиля. В преддверии выборов это важный этап, который определяет весь политический ландшафт, ведь после сдачи списков уже невозможно пересмотреть союзы и коалиции или поменять кандидатов.

В расследовании со ссылкой на десятки источников, как израильских, так и арабских и американских, написано о том, что 27 сентября 2023 года, то есть за десять дней до теракта 7 октября, президент ОАЭ по собственной инициативе совершил экстренный звонок господину Нетаньяху и сообщил ему, что на Израиль готовится атака, которую планирует тогдашний лидер боевого крыла «Хамаса» Яхья Синвар.

По данным издания, эту информацию Мухаммед бен Зайд получил от бывшего министра Палестинской национальной администрации Суфьяна Абу Заиды, который эмигрировал в ОАЭ. В беседе с Нетаньяху, длившейся 45 минут, эмир выразил опасение, что данное событие не только приведет к кровопролитию, но и поставит крест на «соглашениях Авраама», предусматривающих налаживание отношений Израиля с арабскими странами, говорится в публикации.

Авторы расследования утверждают, что израильский премьер отреагировал на сообщение «спокойно»: он заверил, что Израиль контролирует ситуацию, а нападение, если оно и состоится, произойдет, скорее всего, с Западного берега реки Иордан, а не из Газы.

Авторы уверяют, что информацию о возможном нападении господин Нетаньяху не передал ключевым ведомствам в сфере безопасности. В публикации также отмечается, что Мухаммед бен Зайд был настолько обеспокоен полученной информацией, что позвонил тогдашнему главе ЦРУ Уильяму Бёрнсу.

В МИД ОАЭ не подтвердили, но и не опровергли информацию о разговоре лидеров Израиля и ОАЭ за десять дней до атаки 7 октября. В заявлении МИД ОАЭ, распространенном сразу после появления публикации, говорится, что официальный Абу-Даби «не комментирует спекуляции в СМИ и утечки о разговорах между лидерами государств». Однако подчеркивается, что «с начала отношений между двумя странами более пяти лет назад государственные учреждения как в ОАЭ, так и в Израиле поддерживают прямые каналы коммуникации». «При необходимости стороны обменивались и продолжают обмениваться всей релевантной разведывательной информацией»,— отмечается в документе.

Оппозиционные израильские политики отреагировали на публикацию моментально. Лидер правой партии «Бэ-Яхад» Нафтали Беннет, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, лидер центристской «Яшар» Гади Айзенкот и возглавляющий объединенный левоцентристский блок «Демократы» Яир Голан призвали провести еще одно расследование по событиям 7 октября.

В совместном заявлении от имени всех четырех политиков, которое было опубликовано в аккаунте господина Айзенкота в соцсети Х, написано: «Нетаньяху, хватит лгать; израильская общественность заслуживает знать: что ты знал и когда ты это узнал?»

В Израиле тема расследования по поводу теракта 7 октября давно стала политической. В частности, изначально планировалось создать государственную следственную комиссию, которую по закону возглавил бы судья Верховного суда. Однако в конце июля правительство Нетаньяху обратилось в Высший суд справедливости с требованием не вмешиваться и отложить учреждение комиссии до парламентских выборов. Это вызвало критику оппозиционных политиков и жесткие дебаты в Кнессете.

Вместо независимой судебной комиссии был создан следственный комитет при правительстве Нетаньяху. Однако семьи заложников, захваченных «Хамасом», и оппозиция открыто называли этот проект «косметическим ремонтом» перед грядущими выборами.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман также пытался провести независимый аудит действий правительства, армии и израильской спецслужбы «Шабак», однако безрезультатно: армия и спецслужбы отказались взаимодействовать с ним, ссылаясь на то, что проверки мешают ведению боевых действий. В итоге летом 2026 года Верховный суд Израиля заблокировал расследование.

Результаты своих расследований выпускала и Армия обороны Израиля, которая признавала, что события «черной субботы» по сути представляли собой «тотальных крах» оборонной концепции, связи и тактического командования в первый день теракта.

По данным последних соцопросов телевещательной корпорации Kan, в настоящее время блок сторонников Нетаньяху получил бы в Кнессете 52 мандата. Но, в соответствии с израильскими законами, для формирования правительства требуется 61 мандат. Дышат в спину действующему премьеру оппозиционные партии, у которых, по опросам, пока 51 мандат. Таким образом, никто пока не набирает 61 голос для права формировать правительство. Не исключено, что в такой ситуации материал о бездействии Нетаньяху 7 октября может повлиять на предвыборный расклад.

Ксения Байгарова