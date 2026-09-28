Воронежские «Минудобрения» завершили присоединение «Россошанского агротрейда»

Завершена реорганизация воронежского АО «Минудобрения» путем присоединения к нему подконтрольного ООО «Россошанский агротрейд». Второе юрлицо теперь ликвидировано и указано как правопредшественник первого. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. Ранее на фоне процесса уставный капитал первого юрлица вырос с 959 млн руб. до 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод АО «Минудобрения» в Россоши Воронежской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Завод АО «Минудобрения» в Россоши Воронежской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Реорганизация «Минудобрений» была запущена 21 апреля. Заявление о завершении процедуры было подано 18 сентября.

По данным Rusprofile, АО «Минудобрения» основано в Россоши Воронежской области в июне 2000 года, основной вид деятельности — производство удобрений. С декабря 2024 года управление компанией передано АО «Росхим». По итогам 2025 года предприятие зафиксировало убыток в 9,2 млрд руб. против прибыли в 3,9 млрд годом ранее. Выручка при этом почти не изменилась, составив 46,4 млрд руб. (-0,6%). ООО «Россошанский агротрейд» было зарегистрировано в Россоши в июне 1998 года и специализировалось на оптовой торговле удобрениями и агрохимической продукцией. Уставный капитал составлял 11,3 млн руб. Генеральным директором был Александр Горин. Единственным учредителем выступало АО «Минудобрения». В 2025 году выручка выросла на 25,3% (с 15,6 млрд до 19,5 млрд руб.), а чистая прибыль сократилась более чем вдвое — с 544,5 млн до 205,4 млн руб.

Помимо «Россошанского агротрейда», «Минудобрения» с июля 2026 года выступают единственным учредителем местного ООО «Инвестиционная химическая компания», а с начала сентября — собственником московского АО «Спецхимпроект». Данных о присоединении этих фирм к заводу пока нет.

Отдельно продолжается судебный спор предприятия с зарегистрированной на Кипре Ostchem Holding Limited, входящей в холдинг Ostchem и Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В конце июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление «Минудобрений» о восстановлении пропущенного срока предъявления к взысканию более 30 млрд руб.

Алина Морозова