Воронежские «Минудобрения» хотят возобновить взыскание 30 млрд с украинского бизнесмена

АО «Минудобрения» (управляется АО «Росхим») и ООО «Россошанский агротрейд» обратились в Арбитражный суд Воронежской области с заявлениями о восстановлении пропущенного срока предъявления к взысканию более 30 млрд руб. с зарегистрированной на Кипре Ostchem Holding Limited, входящей в холдинг Ostchem и Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Завод АО «Минудобрения» в Россоши Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление поступило в суд в июне, заседание по нему пройдет 25-го числа. Речь идет о процедуре, позволяющей взыскателю возобновить право на исполнение судебного решения — предъявление исполнительного листа. По закону у «Минудобрений» было три года, однако после истечения этого срока взыскание через Федеральную службу судебных приставов или кредитные организации возможно только с одобрения суда.

Как в 2023 году сообщал «Ъ-Черноземье», Ostchem Holding Limited не стала оспаривать решение Арбитражного суда Воронежской области о выплате «Минудобрениям» (мажоритарными акционерами ранее СМИ называли со структурами Аркадия Ротенберга) 30 млрд руб. Структуры господина Фирташа ранее были совладельцами россошанского предприятия. Холдинг Ostchem объединяет ключевые мощности Украины по производству азотных удобрений.

Уточнялось, что «Минудобрения» и дочерняя структура «Россошанский агротрейд» в рамках двух связанных судебных процессов обращались с заявлениями о выдаче исполнительных листов. И получили их практически сразу после вынесения решения.

Россошанский химзавод добился досрочного взыскания с офшорной компании украинского миллиардера накопившихся с 2011 года долгов, ссылаясь на риски уничтожения активов ответчика во время спецоперации. В рамках спора в арбитраже были раскрыты несколько схем взаимодействия «Минудобрений» с компаниями господина Фирташа, которые были торговыми партнерами предприятия в то время, когда им владели структуры господина Ротенберга. Связанные с Ostchem трейдеры удобрений пять лет копили долги, неоднократно договаривались об их переуступке и сдвигали сроки расчетов, однако риски спецоперации на Украине стали основанием для взыскания.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова