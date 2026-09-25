Супружеская пара погибла в Белгородской области в результате атаки БПЛА

FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Зозули Борисовского округа Белгородской области. От полученных ранений погибла находившаяся в машине супружеская пара — мужчина и женщина скончались на месте. Об этом 25 сентября сообщили в оперативном штабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее сегодня в оперштабе рассказали, что в Шебекинском округе, в селе Ржевка, в результате удара дрона по грузовому автомобилю пострадал мужчина, которого с непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки и живота бойцы самообороны доставили в местную ЦРБ. Кроме того, в больнице оказали помощь мужчине, который получил касательное осколочное ранение при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль в городе Шебекино.

Помимо этого, мирная жительница сегодня пострадала при ударе ВСУ в поселке Чапаевский Грайворонского округа. В результате детонации взрывного устройства женщина получила осколочные ранения живота и ног.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 97 раз. В результате целенаправленной атаки в Волоконовском округе погиб мирный житель. Ранения получили семь человек, в том числе двое детей.

Денис Данилов