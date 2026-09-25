Два дома в Орловском округе пострадали из-за ударов беспилотников

В ночь на 25 сентября над Орловской областью были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Два частных домовладения в Орловском округе получили повреждения. Обошлось без пострадавших. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Минобороны, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 592 украинских беспилотника самолетного типа. В Черноземье, помимо Орловской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за ночь над Воронежской областью сбили рекордное число БПЛА — по информации губернатора, уничтожено 88 дронов. Согласно предварительным данным, в результате массированной атаки беспилотников в областном центре ранены четыре человека. Посечены фасады и выбиты окна в ряде многоквартирных и частных домов, зафиксированы множественные повреждения автомобилей. Обломками также повреждено несколько нежилых и производственных зданий. Попадания фрагментов БПЛА в некоторых случаях сопровождались возгораниями.

Денис Данилов