ВС РФ нанесли удары по сухогрузу в Черном море, порту и военным складам ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в Черном море, сообщили в пресс-службе Минобороны. По сведениям ведомства, судно доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

ВС России также поразили пункт базирования украинской погранслужбы и штаб военно-морской базы «Восток» ВМС Украины в порту города Килия Одесской области. Кроме того, под удар российских беспилотников попали четыре хранилища с военным имуществом и объекты причальной инфраструктуры. В городе Ильичовка Одесской области ВС поразили логистический центр «Дрон Калинш», где хранились FPV-перехватчики, а также два склада беспилотников в городе Николаев.

Российские войска также ударили по логистическому центру «Залмер групп» в селе Красиловка Киевской области, на территории которого хранили и распределяли западную военную помощь для ВСУ. В Киеве был поражен центр обработки данных компании «Водафон». Она, как утверждается в публикации, предоставляет для ВСУ услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета.