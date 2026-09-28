Турпоток в Екатеринбурге за полгода вырос на 15%

По итогам периода с января по июнь туристический поток в Екатеринбурге достиг практически 1,2 млн человек, что на 15% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщил в своих соцсетях мэр Алексей Орлов. Всего в 2025 году город посетили 2,25 млн туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Накануне он поздравил со Всемирным днем туризма всех работников индустрии и любителей путешествий, отметив, что столица Урала входит в число самых посещаемых городов России. «Екатеринбург — современный, открытый, динамичный мегаполис на границе Европы и Азии, который с каждым годом ярче раскрывает свой колоссальный туристический потенциал. Гастрономия, архитектура, история, стрит-арт, масштабные деловые, спортивные и культурные события привлекают все больше соотечественников и гостей из-за рубежа»,— сказал глава города.

Свердловскую область за восемь месяцев 2026 года посетили более 1,5 млн туристов — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За лето в регионе остановились 910 тыс. туристов. По числу размещенных гостей регион занял шестое место среди субъектов РФ.

Ирина Пичурина