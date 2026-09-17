Турпоток в Свердловскую область за восемь месяцев вырос на 13%

Свердловскую область за восемь месяцев 2026 года посетили более 1,5 млн туристов — на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По числу размещенных гостей регион занял шестое место среди субъектов России, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«За лето в Свердловской области остановились 910 тысяч туристов. Рост турпотока сохраняется даже несмотря на сложные погодные условия: ливневые дожди и подтопления, которые ограничили проведение сплавов по рекам Урала»,— отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По данным Российского союза туриндустрии, Свердловская область также вошла в четверку регионов с наибольшим ростом числа бронирований за летний сезон. В числе лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Приморский край.

Основными туристическими центрами региона остаются Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Сысерть и Верхотурье.

Одним из крупных событий, повлиявших на туристический поток в Екатеринбурге, стал Международный фестиваль молодежи. Он проходил с 11 по 17 сентября и собрал 10 тыс. участников из 191 страны. На закрытии фестиваля глава МИД Сергей Лавров заявил, что иностранцы смогли увидеть, как живет «открытая и дружелюбная» страна, и выразил надежду, что участники события продвинут отечественные ценности в своих государствах для объединения «молодых людей во всем мире».

Полина Бабинцева