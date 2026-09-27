Трамп рассказал о расследовании США в отношении задержанных у авиабазы в Британии

США вели расследование в отношении задержанных у британской авиабазы Фэрфорд, используемой военно-воздушными силами Соединенных Штатов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в аэропорту Чикаго.

Президент США отметил, что арест подозреваемых «прошел великолепно» благодаря совместной работе американских и британских властей. «Они (подозреваемые.— “Ъ”) намеревались нанести серьезный ущерб..., и сотрудничество с британцами сложилось просто отлично. Возможно, это был Скотленд-Ярд. Не знаю. Мы сотрудничали со многими из них. Мы долгое время следили за ними (подозреваемыми.— “Ъ”) и в конце концов поймали их»,— сказал господин Трамп.

Авиабаза Фэрфорд используется вооруженными силами США с весны 2026 года. С этой позиции американские силы наносят удары по ракетным позициям Ирана, с которых ведутся атаки на суда в Ормузском проливе. Сегодня британская полиция сообщила об эвакуации в районе авиабазы. Силовики арестовали пятерых мужчин, подозреваемых в подготовке теракта и нарушении закона о взрывчатых веществах.