Трамп: через Ормузский пролив за ночь экспортировали рекордный объем нефти

Прошлой ночью через Ормузский пролив транспортировали рекордный объем нефти, превышающий довоенные показатели. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга.

«Запомните одно: нефть сейчас стоит дешевле, чем при администрации (бывшего президента США Джо.— “Ъ”) Байдена,— заявил господин Трамп. — Но несмотря на все это, мы получаем огромные объемы нефти. И вчера вечером мы перевезли рекордный объем нефти через Ормузский пролив, больше, чем вывозили до войны». Сколько именно нефти было транспортировано, Дональд Трамп не уточнил.

Американский президент добавил, что после завершения боевых действий на Ближнем Востоке цены на нефть и другие продукты начнут снижаться. Он утверждает, что уже сейчас «практически все цены» на продукты питания снизились по сравнению с периодом президентства Джо Байдена.

Британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщало, что интенсивность коммерческого судоходства через Ормузский пролив остается примерно на 75% ниже показателя начала года.

Ранее на неделе Дональд Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива, который ему передали катарские посредники. Иранская сторона требовала прекратить морскую блокаду ее портов, разморозить активы и снять санкции с иранской нефти. Американский президент утверждает, что у США уже и так «полный контроль» над Ормузским проливом, где проходит «огромное количество нефти».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».