Трамп: через Ормузский пролив за ночь экспортировали рекордный объем нефти
Прошлой ночью через Ормузский пролив транспортировали рекордный объем нефти, превышающий довоенные показатели. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время брифинга.
«Запомните одно: нефть сейчас стоит дешевле, чем при администрации (бывшего президента США Джо.— “Ъ”) Байдена,— заявил господин Трамп. — Но несмотря на все это, мы получаем огромные объемы нефти. И вчера вечером мы перевезли рекордный объем нефти через Ормузский пролив, больше, чем вывозили до войны». Сколько именно нефти было транспортировано, Дональд Трамп не уточнил.
Американский президент добавил, что после завершения боевых действий на Ближнем Востоке цены на нефть и другие продукты начнут снижаться. Он утверждает, что уже сейчас «практически все цены» на продукты питания снизились по сравнению с периодом президентства Джо Байдена.
Британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщало, что интенсивность коммерческого судоходства через Ормузский пролив остается примерно на 75% ниже показателя начала года.
Ранее на неделе Дональд Трамп отверг семидневный план Ирана по открытию Ормузского пролива, который ему передали катарские посредники. Иранская сторона требовала прекратить морскую блокаду ее портов, разморозить активы и снять санкции с иранской нефти. Американский президент утверждает, что у США уже и так «полный контроль» над Ормузским проливом, где проходит «огромное количество нефти».
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».
Рекордный суточный объем нефти не означает возвращения Ормузского пролива к обычному режиму судоходства. 23 сентября через пролив прошли около 60 торговых судов, причем 40 из них координировали действия с США для обеспечения безопасности; танкеры перевезли 22 млн баррелей — объем, сопоставимый с довоенным. Иными словами, высокий результат был достигнут за счет концентрации перевозок на ограниченном числе судов и организованного прохода, а не за счет свободного движения всего коммерческого флота.
Действующий режим различает направления: блокада распространяется на суда, входящие в иранские порты или выходящие из них, тогда как нейтральный транзит в неиранские порты формально не ограничен. При этом безопасность маршрута остается зависимой от решений воюющих сторон: ранее около 20 судов развернули к Оману после сообщения о закрытии пролива, а как минимум два торговых судна подверглись атакам при попытке пересечения.