UKMTO: объем трафика в Ормузском проливе остается на 75% ниже довоенного уровня

Британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщило, что интенсивность коммерческого судоходства через Ормузский пролив остается примерно на 75% ниже показателя начала года — до конфликта США и Ирана.

В числе судов, которые проходят через пролив, преобладают танкеры, указало UKMTO. С 26 июля управление получило 43 сообщения об инцидентах с применением снарядов, причем 26 из них пришлись на южный маршрут у побережья Омана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале недели заявил, что власти не намерены создавать угрозу безопасности в водах Ормузского пролива. Однако, по его словам, нельзя допустить, чтобы другие стороны могли использовать пролив против Исламской республики.