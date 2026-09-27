UKMTO: объем трафика в Ормузском проливе остается на 75% ниже довоенного уровня
Британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO) сообщило, что интенсивность коммерческого судоходства через Ормузский пролив остается примерно на 75% ниже показателя начала года — до конфликта США и Ирана.
В числе судов, которые проходят через пролив, преобладают танкеры, указало UKMTO. С 26 июля управление получило 43 сообщения об инцидентах с применением снарядов, причем 26 из них пришлись на южный маршрут у побережья Омана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале недели заявил, что власти не намерены создавать угрозу безопасности в водах Ормузского пролива. Однако, по его словам, нельзя допустить, чтобы другие стороны могли использовать пролив против Исламской республики.
Коммерческие суда удерживает от возвращения не только сама военная обстановка, но и ее практические последствия: угрозы атак беспилотников и ракет могут лишить танкеры страховки либо сделать ее чрезмерно дорогой. При этом из-за возможного наличия противокорабельных мин судам предписывали до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты, поэтому заявления о безопасности пролива сами по себе не устраняют операционные ограничения.
В марте 2026 года крупнейшие судоходные компании Германии, Японии, Франции и других стран приостанавливали проход судов через коридор. Даже короткая остановка движения через пролив, по оценке аналитиков Barclays и ING, ведет к удорожанию фрахта и страхования, что делает перевозку нефти по этому маршруту дороже еще до фактического дефицита поставок.