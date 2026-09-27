FT: Armani готов продать свои акции LVMH, L’Oreal и EssilorLuxottica

Модный дом Armani готовит официальные переговоры с французскими LVMH, L’Oreal и франко-итальянским производителем очков EssilorLuxottica о продаже им миноритарного пакета своих акций. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным газеты, переговоры могут состояться уже в ближайшие недели.

Основатель компании модельер Джорджо Армани умер в сентябре прошлого года в возрасте 91 года. В своем завещании он поручил наследникам продать в течение полутора лет 15% акций крупному люксовому холдингу, который еще через пять лет сможет получить и контрольный пакет акций. Господин Армани перечислил EssilorLuxottica, L’Orеal и LVMH, по его мнению, подходящие на роль нового владельца модного дома.

По информации источников FT, ни одна из названных компаний не хочет в ближайшее время делать крупных инвестиций, но и возможность поучаствовать в доле Armani упускать не желает. В связи с этим один из обсуждаемых вариантов предполагает разделение пакета между этими тремя претендентами.

Отмечается, что главной проблемой на переговорах могут стать разногласия сторон в оценке компании. Наследники называют сумму около €10 млрд, а потенциальные инвесторы — от €3 млрд до €7 млрд. Как утверждается, если покупателей на долю в Armani не найдется, наследники рассмотрят вариант вывода компании на биржу.

Екатерина Наумова