Джорджо Армани завещал продажу

Джорджо Армани завещал продать свою компанию крупному люксовому концерну. Модельер умер 4 сентября. Прежде его модный дом считался одним из последних, кто остался в руках основателя, а не был поглащен крупным холдингом. Текст секретного завещания Армани оказался в распоряжении Reuters и Bloomberg. По их информации, 40% акций получает главный деловой партнер модельера, еще по 15% — двое племянников. Наследники в течение полутора лет должны продать первоначальную долю в 15%. И еще через пять лет тот же покупатель сможет получить контрольный пакет акций. Армани в завещании перечислил компании, которые, по его мнению, подходят на роль нового владельца модного дома. В приоритете три французских холдинга: это LVMH, производитель аксессуаров EssilorLuxottica и L’Orеal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters

В первую очередь за актив будет бороться семья Бернара Арно, допустила в эфире Bloomberg Television обозреватель телеканала Андреа Фельстед: «Вот и предпосылки для следующей крупной битвы за поглощение в сфере роскоши. Такие ценные активы выставляются на продажу очень редко, и они больше никогда не будут искать нового хозяина. Очевидно, L’Oral и EssilorLuxottica — уже лицензиаты на косметику и очки, поэтому их может заинтересовать актив. Я не уверена, что в конечном итоге они претендуют на все. Для меня очевидным покупателем сейчас стал Louis Vuitton. Это крупная компания, у нее есть финансовая мощь и опыт.

Armani в первую очередь специализируется на одежде, и в их изделиях из кожи есть потенциал, которым заинтересуется LVMH. А с получением производства косметики конгломерат только выиграет. Кроме того, Джорджо Армани — один из первых дизайнеров, который осознал, что будущее роскоши на самом деле за впечатлениями. Он открывал отели и рестораны, это та сфера, на которую сейчас LVMH обратила внимание. Из-за общего кризиса в сфере роскоши амбиции корпорации несколько скорректировались, но в будущем Louis Vuitton может стать активнее, а покупка Armani как раз подготовит почву».

Если дом Армани продать не удастся, согласно завещанию, наследники должны вывести его на IPO. Судьба активов решится еще нескоро, считает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star в России Анна Заброцкая: «Во-первых, это антимонопольное регулирование, потому что потенциальные сделки с участием LVMH и L’Oral почти неизбежно попадут под пристальное внимание Европейской комиссии и других регуляторов. Приобретение даже какого-то крупного миноритарного пакета акций может быть расценено как усиление концентрации и ограничение конкуренции на рынке.

Потом вот эта история с постепенной продажей и привлечением нового собственника может быть связана с проблемами в корпоративных ограничениях. У Armani Group множество действующих лицензионных соглашений — и косметика, и мебель, и гостиничные проекты — каждая из них содержит определенные положения о смене контроля, которые потребуют согласия или пересмотра условий. Потребуется большое количество переговоров с заинтересованными лицами. И еще один важный момент, который применим к итальянским компаниям: у Италии есть так называемая golden power, итальянское государство может проверять и приостанавливать сделки по продаже компаний, которые имеют стратегическое значение. Armani, может быть, не совсем подпадает под этот статус, но в этом случае важен культурный аспект, сохранение рабочих мест, поддержание made in Italy. И это, получается, будет добавлять еще один слой согласований.

В итальянском праве есть обязательная доля наследников. Поэтому даже при наличии фонда и завещания у них остается возможность оспаривать указанное распределение долей, если они посчитают, что их интересы были каким-то образом ущемлены. Весьма очевидно, что может возникнуть спор, что они сочтут более целесообразным: продажу акций конкретным покупателям или выход на IPO. В Италии суд достаточно долго рассматривает дела, и одно дело может тянуться и три года, а наследственные дела — одни из самых долгоиграющих проектов».

Не менее 30% акций должны сохраняться за фондом Джорджо Армани, чтобы, согласно завещанию, не была утеряна ДНК бренда. Но будет ли возможный покупатель менять стратегию и образ компании? Куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман отмечает, что дом Armani остается весьма консервативным, но переживает кризис на рынке люкса лучше конкурентов: «Все зависит от того, в руках какой компании окажется бренд Giorgio Armani. Будет ли это весь бренд целиком, потому что мы понимаем, что Giorgio Armani — это одно из главных подразделений, но не единственное. Есть более демократичные части марки, есть отдельные подразделения очков, парфюмерии и так далее.

Каким образом это будет продумано с точки зрения единой айдентики и ведения бизнеса, это тоже достаточно большой вопрос. Если LVMH всегда делают ставки скорее на звездных дизайнеров и на то, чтобы отчасти менять ДНК, забывая про старые наработки, то, говоря про Kering, компания всегда исходит из того, что может сделать тот или иной креативный директор на этом месте.

Giorgio Armani — один из тех редких брендов сегодня, который продолжал если не расти, то развиваться в спокойном режиме. И в этом смысле, конечно, резкие изменения могут очень негативно сказаться на бизнесе. При всем при этом важно понимать, что Giorgio Armani менее ориентирован на трендовую повестку. Здесь тоже при изменении тактики многое может поменяться. В момент, когда ситуация кризисная для индустрии, это, конечно, один из самых сложных путей».

В 2024 году выручка всех активов бренда Armani достигла €2,3 млрд. Если оценки как минимум в три раза превышают объемы продаж, модный дом стоит около €10 млрд, подсчитал Bloomberg.

Александра Абанькова