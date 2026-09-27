В Ульяновском облсуде пересмотрят дело экс-директора хоккейного клуба «Волга»

Бывший директор хоккейного клуба «Волга» Марат Шакуров подал апелляционную жалобу на вынесенный ему обвинительный приговор. Заседание Ульяновского областного суда пройдет 14 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

В июле текущего года Ленинский районный суд признал спортивного функционера виновным в мошенничестве особо крупном размере и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. руб.

Марат Шакуров был задержан 12 марта 2025 года, в тот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, основанное на материалах регионального УФСБ, и он решением суда по ходатайству следствия был помещен под стражу.

По данным следствия, Марат Шакуров «организовал предоставление в региональное министерство спорта документов, содержавших заведомо ложные и недостоверные сведения» об отсутствии у возглавляемой им организации неисполненной обязанности по налогам, страховым взносам и т.д., «что явилось основанием для получения субсидий из областного бюджета». В результате, считает следствие, в период с декабря 2019 года по ноябрь 2023 года «были похищены более 224 млн руб.». Ведомство также отмечает, что в целях возмещения причиненного министерству спорта ущерба наложен арест на принадлежащие Марату Шакурову денежные средства и пять объектов недвижимости.

Спортивный функционер свою вину не признал, от дачи показаний против себя отказался, основываясь на ст. 51 Конституции России. Год назад возглавлявший в то время министерство спорта Николай Скобелин в беседе с «Ъ» подтверждал, что у министерства «были к клубу претензии». «Им давали субсидии, существует определенный порядок по предоставлению документов, и один из документов оказался, мягко говоря, ложным. Это мы обнаружили сами и прекратили выдачу субсидий и взаимодействие с клубом»,— пояснял министр, отмечая, что субсидии клуб так и не вернул.

Марат Шакуров в последнем слове в суде признал лишь факт фальсификации документов, объяснив этот шаг попыткой спасти команду по хоккею с мячом от банкротства.

Андрей Сазонов