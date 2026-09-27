В Ульяновском облсуде пересмотрят дело экс-директора хоккейного клуба «Волга»
Бывший директор хоккейного клуба «Волга» Марат Шакуров подал апелляционную жалобу на вынесенный ему обвинительный приговор. Заседание Ульяновского областного суда пройдет 14 октября.
Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ
В июле текущего года Ленинский районный суд признал спортивного функционера виновным в мошенничестве особо крупном размере и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. руб.
Марат Шакуров был задержан 12 марта 2025 года, в тот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, основанное на материалах регионального УФСБ, и он решением суда по ходатайству следствия был помещен под стражу.
По данным следствия, Марат Шакуров «организовал предоставление в региональное министерство спорта документов, содержавших заведомо ложные и недостоверные сведения» об отсутствии у возглавляемой им организации неисполненной обязанности по налогам, страховым взносам и т.д., «что явилось основанием для получения субсидий из областного бюджета». В результате, считает следствие, в период с декабря 2019 года по ноябрь 2023 года «были похищены более 224 млн руб.». Ведомство также отмечает, что в целях возмещения причиненного министерству спорта ущерба наложен арест на принадлежащие Марату Шакурову денежные средства и пять объектов недвижимости.
Спортивный функционер свою вину не признал, от дачи показаний против себя отказался, основываясь на ст. 51 Конституции России. Год назад возглавлявший в то время министерство спорта Николай Скобелин в беседе с «Ъ» подтверждал, что у министерства «были к клубу претензии». «Им давали субсидии, существует определенный порядок по предоставлению документов, и один из документов оказался, мягко говоря, ложным. Это мы обнаружили сами и прекратили выдачу субсидий и взаимодействие с клубом»,— пояснял министр, отмечая, что субсидии клуб так и не вернул.
Марат Шакуров в последнем слове в суде признал лишь факт фальсификации документов, объяснив этот шаг попыткой спасти команду по хоккею с мячом от банкротства.