Уголовное дело директора ульяновского хоккейного клуба передают в суд

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора АНО «Клуб хоккея с мячом “Волга” Марата Шакурова, обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в четверг вечером сообщило ведомство, отметив, что теперь дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает прокуратура, следствием было установлено, что 50-летний директор хоккейного клуба Марат Шакуров «организовал предоставление в региональное министерство спорта документов, содержавших заведомо ложные и недостоверные сведения» об отсутствии у возглавляемой им организации неисполненной обязанности по налогам, страховым взносам и т.д., «что явилось основанием для получения субсидий из областного бюджета». В результате, считает следствие, в период с декабря 2019 года по ноябрь 2023 года «были похищены более 224 млн руб.». Ведомство также отмечает, что в целях возмещения причиненного министерству спорта ущерба наложен арест на принадлежащие Марату Шакурову денежные средства и пять объектов недвижимости.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», Марат Шакуров был задержан год назад, 12 марта, в тот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, основанное на материалах регионального УФСБ, и он решением суда по ходатайству следствия был помещен под стражу.

Марат Шакуров свою вину не признал, от дачи показаний против себя отказался, основываясь на 51 статье Конституции России. Год назад возглавлявший в то время министерство спорта Николай Скобелин в беседе с «Ъ» подтверждал, что у министерства «были к клубу претензии». «Им давали субсидии, существует определенный порядок по предоставлению документов, и один из документов оказался, мягко говоря, ложным. Это мы обнаружили сами и прекратили выдачу субсидий и взаимодействие с клубом», — пояснял министр, отмечая, что субсидии клуб так и не вернул.

Адвокат Марата Шакурова Лиля Баутина сказала, что позицию защиты пояснит в суде, но отметила, что Марат Шакуров — известный и уважаемый человек, имеющий множество поощрений от первых лиц региона, «хищений он не совершал, себе в карман ни рубля не положил», «и это ему даже не вменяется следствием». «А все полученные субсидии были потрачены на нужды клуба, по целевому назначению — на выплату зарплаты и налогов, и на это есть все документы», подчеркнула адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск