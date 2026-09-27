В Свердловской области выявили 74 участка для туризма

В Свердловской области в рамках федерального проекта «Земля для туризма» выявили 74 земельных участка и территории общей площадью 401,7 га, а также 56 объектов туристического интереса. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Выявленные земли можно использовать для строительства баз отдыха, гостиниц, санаториев, придорожных кафе и других объектов сферы туризма»,— заявил заместитель губернатора — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Среди них — участок в деревне Билькино Тавдинского городского округа. Земля предназначена для размещения туристических баз, палаточных лагерей, домов рыболова и охотника.

Проект реализуют на территории 32 муниципалитетов региона. В его рамках уже вовлекли 14 участков общей площадью 30 га — в Екатеринбурге, Североуральске, Невьянске, Талице, Первоуральске, Дегтярске, Шале, Сысерти, Арти, Заречном и Среднеуральске.

По словам руководителя управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша, проект позволяет формировать новые площадки для размещения объектов отдыха и рекреации. Информация об участках размещена в сервисе «Земля для туризма».

Анна Капустина