Миронов назвал три причины низкого результата «Справедливой России» на выборах

Исторически низкий результат «Справедливой России» на прошедших выборах в Госдуму стал следствием влияния сразу нескольких факторов. Один из основных — военная операция на Украине, следует из комментариев лидера партии Сергея Миронова для РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первая причина, по мнению политика, — проведение СВО, в условиях которой «избиратель объединяется вокруг власти». Еще одна, связанная с боевыми действиями причина заключается в том, что часть сторонников СР впала «в неверие в то, что в этих условиях на власть можно как-то повлиять». Он также упомянул фактор «разного рода негатива, связанного с объективными трудностями, вызванными СВО (нехватка бензина и т.п.)».

Третья причина неудачи на выборах, как считает Сергей Миронов, — «очень активные и дорогостоящие кампании» соперников, ЛДПР и «Новых людей».

Лидер партии признал, что у самой СР также были «сбои и ошибки». Он пообещал, что партия примет организационные и кадровые решения.

РБК указывает, что господин Миронов ответил на вопросы письменно. В конце августа политик объявил, что не будет участвовать в предвыборной кампании из-за «небольшой травмы». Агитационными мероприятиями занимался первый зампред Александр Бабаков. После голосования в партии заявляли, что ее лидер активно работает и что его состояние «более чем адекватное». По итогам выборов СР прошла в Госдуму, едва преодолев 5-процентный барьер. Фракцию вновь возглавит Сергей Миронов.