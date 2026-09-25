Миронов снова возглавит фракцию «Справедливой России» в Госдуме

Фракцию «Справедливой России» в Госдуме нового созыва вновь возглавит председатель партии Сергей Миронов. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам господина Миронова, первым заместителем руководителя фракции станет Александр Бабаков, чью кандидатуру партийцы также выдвинут на пост вице-спикера. Еще одним заместителем руководителя будет депутат Андрей Кузнецов.

Обнародованные Сергеем Мироновым решения официально будут закреплены на первом собрании фракции 28 сентября. Вести его политик намерен по видеосвязи. Очно в партийных мероприятиях господин Миронов не участвует с конца августа в связи с проблемами со здоровьем.

Григорий Лейба