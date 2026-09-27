В Кремле высказались о работе «российского аналога Starlink»
Песков: спутниковая группировка «Рассвет» скоро заработает эффективно
Российские власти рассчитывают, что космическая группировка спутников связи «Рассвет» начнет эффективно работать уже в ближайшем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Давайте дождемся, когда наша система заработает… Чтобы она заработала эффективно, — сказал он ИС "Вести". — Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее».
В марте «Бюро 1440» вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». В июле провели второй пакетный запуск аппаратов. Целевой срок старта коммерческой эксплуатации — 2027 год. Владимир Путин в июне на встрече с военнослужащими говорил, что «Рассвет» не уступает Starlink Илона Маска. «Может быть, даже в чем-то и превосходит», — указывал он.
Вывод спутников на орбиту сам по себе не означает готовность «Рассвета» к полноценной работе. После завершения проверок и ввода аппаратов в эксплуатацию им предстоит перейти на целевую орбиту — это один из необходимых этапов развертывания системы.
Для формирования группировки потребуются десятки запусков и существенное увеличение числа аппаратов на орбите. Этот этап связан с технологическими рисками, а ограниченные возможности российских производителей и зависимость от зарубежных компонентов могут замедлить серийный выпуск спутников.
По плану к 2030 году «Бюро 1440» должно создать и запустить 383 спутника, включая 91 заменяемый аппарат. Для предоставления связи группировке также нужны наземные станции либо технология Direct-to-Cell, то есть космический сегмент должен быть связан с абонентской сетью.