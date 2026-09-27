В Кремле высказались о работе «российского аналога Starlink»

Российские власти рассчитывают, что космическая группировка спутников связи «Рассвет» начнет эффективно работать уже в ближайшем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся, когда наша система заработает… Чтобы она заработала эффективно, — сказал он ИС "Вести". — Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее».

В марте «Бюро 1440» вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». В июле провели второй пакетный запуск аппаратов. Целевой срок старта коммерческой эксплуатации — 2027 год. Владимир Путин в июне на встрече с военнослужащими говорил, что «Рассвет» не уступает Starlink Илона Маска. «Может быть, даже в чем-то и превосходит», — указывал он.