В Кремле переадресовали правительству вопрос о новых налогах после выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о введении новых налогов. Так господин Песков ответил на вопрос «Юнашев Live» о том, не скажутся ли на доверии россиян к власти заявления Минфина. Ему напомнили, что до выборов власти отрицали планы повышать налоги.

«Это скорее тема больше правительственная. Экономический блок работает над бюджетом. И, конечно, пояснения в ходе работы над бюджетом лучше давать оттуда», — отметил пресс-секретарь президента.

24 сентября Минфин в рамках бюджетного пакета предложил включить пассивные доходы граждан в основную базу НДФЛ для применения прогрессивной шкалы налогообложения со ставками 13–22%. Еще 9 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос повышения налогов в России не рассматривается, несмотря на дефицит бюджета.