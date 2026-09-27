В Кремле переадресовали правительству вопрос о новых налогах после выборов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о введении новых налогов. Так господин Песков ответил на вопрос «Юнашев Live» о том, не скажутся ли на доверии россиян к власти заявления Минфина. Ему напомнили, что до выборов власти отрицали планы повышать налоги.
«Это скорее тема больше правительственная. Экономический блок работает над бюджетом. И, конечно, пояснения в ходе работы над бюджетом лучше давать оттуда», — отметил пресс-секретарь президента.
24 сентября Минфин в рамках бюджетного пакета предложил включить пассивные доходы граждан в основную базу НДФЛ для применения прогрессивной шкалы налогообложения со ставками 13–22%. Еще 9 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос повышения налогов в России не рассматривается, несмотря на дефицит бюджета.
Предложение Минфина меняет принцип расчета налога для нескольких видов доходов. Дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и продажи недвижимости предлагается включить в основную базу НДФЛ, чтобы ставка определялась общим размером дохода, а не его источником.
Сейчас часть таких доходов облагается отдельно по ставкам 13–15%, тогда как после объединения с основной базой к ним должна применяться прогрессивная шкала 13–22%. Минфин связывает унификацию налогообложения с повышением устойчивости бюджетной системы, но дополнительные поступления, по оценке, могут оказаться ограниченными: прогрессивная шкала дает меньший прирост сборов, чем повышение базовых ставок.