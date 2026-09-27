Погибших на учениях на Каспии казахстанских военнослужащих наградили посмертно

Государственные награды Казахстана посмертно присуждены военнослужащим, погибшим на учениях в Каспийском море. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы посмертно наградили командира, еще 13 военнослужащих награждены орденами «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, пишут местные СМИ.

В четверг на каспийском побережье проходили учения «Хазар Корганы — 2026». Во время высадки личного состава с катера «Кайсар» в море унесло 17 военнослужащих. Спасти удалось трех человек. В Казахстане 25 сентября был объявлен общенациональный траур. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Министерство обороны Казахстана объясняло гибель моряков внезапным и резким ухудшением погоды. Даурена Косанова освободили от должности министра обороны.