Погибших на учениях на Каспии казахстанских военнослужащих наградили посмертно
Государственные награды Казахстана посмертно присуждены военнослужащим, погибшим на учениях в Каспийском море. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы посмертно наградили командира, еще 13 военнослужащих награждены орденами «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, пишут местные СМИ.
В четверг на каспийском побережье проходили учения «Хазар Корганы — 2026». Во время высадки личного состава с катера «Кайсар» в море унесло 17 военнослужащих. Спасти удалось трех человек. В Казахстане 25 сентября был объявлен общенациональный траур. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Министерство обороны Казахстана объясняло гибель моряков внезапным и резким ухудшением погоды. Даурена Косанова освободили от должности министра обороны.
Детали происшествия будет устанавливать специальная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Канатом Бозумбаевым. Это отдельный механизм выяснения обстоятельств наряду с возбужденным уголовным делом.
Официальной версией ведомства на текущий момент оставалось объяснение гибели моряков внезапным и резким ухудшением погоды, однако окончательные выводы о причинах случившегося предстоит сделать комиссии.