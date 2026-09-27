Защита оспорила приговор экс-замглавы новосибирского ТУАД по делу о коррупции

Приговор бывшему заместителю начальника территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области Константину Громенко обжалован стороной защиты. Информация об этом появилась в картотеке Октябрьского райсуда Новосибирска, который рассматривал дело.

11 августа райсуд признал Константина Громенко виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 394 млн руб. (двукратный размер взятки).

Согласно версии следствия, в период с 2018-го по 2024 год замглавы ТУАД якобы получал от подконтрольных ему руководителей дорожных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму около 197 млн руб. Незаконное вознаграждение полагалось за содействие в заключении контрактов и беспрепятственный прием выполненных работ независимо от выявленных нарушений.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2024 года на Константина Громенко завели уголовное дело. Основанием послужили материалы УФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев