Экс-замглавы ТУАД Новосибирской области присудили 9 лет и штраф 394 млн рублей

В Новосибирске сегодня вынесли приговор Константину Громенко — бывшему заместителю начальника территориального управления автодорог (ТУАД). Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и дали девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в двукратном размере взятки — 394 млн руб., рассказали «Ъ-Сибирь» источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Громенко

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Константин Громенко

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Согласно версии следствия, в период с 2018-го по 2024 год замглавы ТУАД якобы получал от подконтрольных ему руководителей дорожных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму около 197 млн руб. Незаконное вознаграждение полагалось за содействие в заключении контрактов и беспрепятственный прием выполненных работ независимо от выявленных нарушений.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2024 года на Константина Громенко завели уголовное дело. Основанием послужили материалы УФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев