Турпоток в Тобольск за пять лет вырос вдвое

Турпоток в Тобольск (Тюменская область) за пять лет вырос вдвое — с 181 тыс. до 386 тыс. человек. Об этом сообщил мэр города Петр Вагин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобольск Тюменской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Тобольск Тюменской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«За этими цифрами и победами — ежедневный труд, энергия и любовь к городу каждого, кто встречает гостей с теплотой и радушием»,— заявил Петр Вагин.

За восемь месяцев 2026 года Тобольск принял более 260 тыс. гостей. Аэропорт Ремезов, отметивший пятилетие, за это время перевез более 275 тыс. пассажиров.

Напомним, только в Новый год Тюменскую область посетили 250 тыс. туристов. К прошлому году это число выросло на 10 тыс. человек.

Анна Капустина