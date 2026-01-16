Тюменскую область за новогодние праздники посетили около 250 тыс. туристов

В период новогодних выходных 2026 года Тюменскую область посетили порядка 250 тыс. туристов, что примерно на 10 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

На праздничных каникулах на отдых в Тюменскую область приехали жители 23 регионов России. В это число вошли как туристы из регионов Урала и Сибири, так и из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным господина Моора, традиционно высоким спросом пользовались термальные источники, но все чаще гости региона интересуются историей и культурой Сибири. Поток туристов в Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник в период праздников вырос в два раза, их число увеличилось и на других культурно-исторических площадках. «Не отстают от гостей и жители региона, посещая горячие источники, спортивные объекты и другие точки притяжения. Мне тоже удалось на этих зимних каникулах покататься на горных лыжах в тобольском Алемасова — впечатления самые великолепные!»,— рассказал губернатор.

В Тюменской области планируется реализация 18 инвестиционных проектов в гостиничном бизнесе с 2025 по 2031 годы. Общий объем инвестиций составит более 2,7 млрд руб. Целью проектов является развитие туристической индустрии и расширение номерного фонда.

Ирина Пичурина