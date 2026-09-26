В Краснодарском крае восстановили электроснабжение после удара БПЛА
В Северском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение, нарушенное после удара беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперштаб региона.
Из-за падения обломков беспилотников вышли из строя две линии электропередачи. Электроснабжение было отключено на трех подстанциях. Без света оставались около 26 тыс. жителей. К 14:00 мск подачу электроэнергии полностью восстановили.
Атака произошла в ночь на 26 сентября. Погибли три человека, еще двое пострадали. На двух предприятиях произошли пожары, возгорания потушены.
После повреждения ЛЭП подачу электроэнергии можно восстановить, перезапитав потребителей по резервной схеме. Для перераспределения нагрузки и повышения надежности снабжения применяются комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.
Такая схема не устраняет ограничения самой сети: недостаточная пропускная способность и изношенность подстанций и линий способны мешать надежному снабжению существующих потребителей. В июне 2026 года после повреждения линии 6–10 кВ были отключены две подстанции, а приблизительное время восстановления подачи электроэнергии в дома оставалось неизвестным.