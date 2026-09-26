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В Краснодарском крае восстановили электроснабжение после удара БПЛА

В Северском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение, нарушенное после удара беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперштаб региона.

Из-за падения обломков беспилотников вышли из строя две линии электропередачи. Электроснабжение было отключено на трех подстанциях. Без света оставались около 26 тыс. жителей. К 14:00 мск подачу электроэнергии полностью восстановили.

Атака произошла в ночь на 26 сентября. Погибли три человека, еще двое пострадали. На двух предприятиях произошли пожары, возгорания потушены.

Составлено ИИ-Ассистентъ

После повреждения ЛЭП подачу электроэнергии можно восстановить, перезапитав потребителей по резервной схеме. Для перераспределения нагрузки и повышения надежности снабжения применяются комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Такая схема не устраняет ограничения самой сети: недостаточная пропускная способность и изношенность подстанций и линий способны мешать надежному снабжению существующих потребителей. В июне 2026 года после повреждения линии 6–10 кВ были отключены две подстанции, а приблизительное время восстановления подачи электроэнергии в дома оставалось неизвестным.

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