В Краснодарском крае восстановили электроснабжение после удара БПЛА

В Северском районе Краснодарского края восстановили электроснабжение, нарушенное после удара беспилотников вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперштаб региона.

Из-за падения обломков беспилотников вышли из строя две линии электропередачи. Электроснабжение было отключено на трех подстанциях. Без света оставались около 26 тыс. жителей. К 14:00 мск подачу электроэнергии полностью восстановили.

Атака произошла в ночь на 26 сентября. Погибли три человека, еще двое пострадали. На двух предприятиях произошли пожары, возгорания потушены.