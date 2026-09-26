Три человека погибли при ударе беспилотников по Краснодарскому краю

При ударе беспилотников ВСУ по Краснодарскому краю в ночь на 26 сентября погибли три человека. Еще двое пострадали. Уточненные данные приводит оперштаб региона.

Под удар попал Северский район. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщал о возгорании на территории двух предприятий. Пожары потушены, уточнил оперштаб.

Из-за атаки были оборваны провода на железнодорожной сети. Движение поездов уже восстановлено. Без электроэнергии находятся около 26 тыс. жителей. Ведутся ремонтные работы.