Путина и Мишустина пригласили на первое заседание Госдумы девятого созыва

В Госдуме девятого созыва будут работать четыре постоянные комиссии и 34 комитета. На первое заседание Госдумы пригласят президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета федерации Валентину Матвиенко, сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский.

Депутат рассказал, что на заседание также пригласили ректоров нескольких российских вузов и представителей экспертных сообществ. Решения о порядке работы Госдумы, а также о процедуре избрания председателя депутатская рабочая группа примет на заседании 28 сентября, передает ТАСС.

Выборы в Госдуму проходили 18–20 сентября. По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Первое заседание нового созыва Госдумы запланировано на 30 сентября. По данным «Ъ», спикером Госдумы в третий раз будет Вячеслав Володин.

Подробности — в материале «Ъ» «Организационное пересобрание».