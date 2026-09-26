Путина и Мишустина пригласили на первое заседание Госдумы девятого созыва
В Госдуме девятого созыва будут работать четыре постоянные комиссии и 34 комитета. На первое заседание Госдумы пригласят президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совета федерации Валентину Матвиенко, сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский.
Депутат рассказал, что на заседание также пригласили ректоров нескольких российских вузов и представителей экспертных сообществ. Решения о порядке работы Госдумы, а также о процедуре избрания председателя депутатская рабочая группа примет на заседании 28 сентября, передает ТАСС.
Выборы в Госдуму проходили 18–20 сентября. По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Первое заседание нового созыва Госдумы запланировано на 30 сентября. По данным «Ъ», спикером Госдумы в третий раз будет Вячеслав Володин.
Подробности — в материале «Ъ» «Организационное пересобрание».
Распределение мест между фракциями влияет не только на соотношение голосов в зале. Руководители фракций входят в Совет Думы вместе со спикером и его заместителями, а этот орган организует работу палаты и определяет повестку пленарных заседаний; главы комитетов участвуют в его работе с правом совещательного голоса.
Ключевая практическая роль нового устройства — в комитетах, где проходит основная содержательная работа над законопроектами. От их работы зависит качество принимаемых парламентом решений, поэтому число комитетов и распределение руководящих постов определяют, как будет организована предварительная проработка законодательства и представительство фракций в этом процессе.