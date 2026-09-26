«Эльгауголь» назвал возможную причину взрыва на месторождении в Якутии

Причиной взрыва на Эльгинском угольном месторождении в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды насосной станции. Об этом сообщила «Интерфаксу» компания «Эльгауголь», владеющая лицензией на пользование недрами.

Как уточнили в компании, инцидент произошел не на основном производственном комплексе, а на резервной водяной насосной станции. Она расположена в зоне ответственности подрядной организации. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Угрозы для сотрудников основного производственного комплекса нет, заверили в «Эльгауголе».

Сегодня на Эльгинском месторождении в Якутии произошел взрыв при проведении сварочных работ. По данным прокуратуры, несколько человек погибли. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.