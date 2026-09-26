Четыре года назад произошел теракт в ижевской школе №88

Ровно четыре года прошло со дня теракта в ижевской школе №88, жертвами которого стали 18 человек, включая 11 несовершеннолетних, еще 20 были ранены. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова написал в соцсетях: «26.09.2022. Помним». В тот день выпускник учебного учреждения Артем Казанцев, страдавший от шизофрении и поддерживавший идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещено), совершил на школу вооруженное нападение. Он покончил с собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Сегодня утром состоялось возложение цветов к мемориальной доске, установленной на школе №88. Присутствующие почтили память погибших. «Если бы Бог меня спросил сейчас: "Что бы ты хотел изменить в этой жизни?" Я бы, не задумываясь, попросил отменить 26 сентября 2022 года»,— написал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин провел панихиду у мемориала, посвященного погибшим во время теракта в школе №88, у стен Крестовоздвиженской часовни в Ижевске. Его открыли в ноябре 2025 года. Он выполнен в виде раскрытой книги с фотографиями жертв.

Фотогалерея Фотохроника 26 сентября 2022 года: день нападения Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первые данные о нападении на школу №88 в столице Удмуртии поступили 26 сентября 2022 года около 10:30. По данным очевидцев, мужчина в черном костюме проник в школу во время урока, после чего открыл стрельбу Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Первыми жертвами стали охранники, затем нападавший начал стрелять в детей в учебных классах Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ В результате вооруженного нападения погибли 11 детей, а также два охранника, трое учителей и еще два сотрудника школы. Ранения и травмы получили 25 человек Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ 15 пострадавшим потребовалась госпитализация в лечебные учреждения Москвы. Эвакуировали жертв нападения специальным бортом МЧС Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии Напавший на школу 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этом заведении, покончил с собой Фото: Centre digital & media Рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть» Фото: пресс-служба следственного комитета России При обыске в квартире стрелка, который проживал рядом со школой, нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В послании он заявил, что готовился к нападению больше года, а также рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Артем Казанцев состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения» Фото: Мария Бакланова После трагедии, произошедшей в школе №88, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости в корне решать проблему с серьезными психическими заболеваниями. «В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному лечению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов. Фото: vk.com, Александр Бречалов Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что напавший являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). «Мы видим, в чем он пришел убивать: у него на груди на майке нацистская символика. Очень много времени проводил в компьютерных играх агрессивных. Все это еще предмет исследования»,— рассказала госпожа Петренко Фото: Мария Бакланова Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Школа находилась под охраной организации «Щит», в отношении директора которой возбудили уголовное дело. Алексея Злобина обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время ведется судебный процесс. Свою вину господин Злобин не признает Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября. В Удмуртии был объявлен траур Фото: Мария Бакланова Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и другие деятели Фото: Мария Бакланова Семьи погибших при стрельбе получили выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатили по 500 тыс. руб. Фото: Мария Бакланова Школу №88 в Ижевске закрыли на ремонт. В школе появилась сенсорная комната для психологической разгрузки. На ее обустройство направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. Ученики смогли вернуться в нее 20 февраля 2023 года Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ В этом году в отремонтированной школе №88 вновь начались занятия. 1 сентября, в День знаний, здесь прошли торжественные линейки, а порог школы перешагнули первоклассники Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ В школе №88 в Ижевске 1 сентября открылся Сквер памяти. На месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 19 Первые данные о нападении на школу №88 в столице Удмуртии поступили 26 сентября 2022 года около 10:30. По данным очевидцев, мужчина в черном костюме проник в школу во время урока, после чего открыл стрельбу Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Первыми жертвами стали охранники, затем нападавший начал стрелять в детей в учебных классах Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В результате вооруженного нападения погибли 11 детей, а также два охранника, трое учителей и еще два сотрудника школы. Ранения и травмы получили 25 человек Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова 15 пострадавшим потребовалась госпитализация в лечебные учреждения Москвы. Эвакуировали жертв нападения специальным бортом МЧС Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии Напавший на школу 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этом заведении, покончил с собой Фото: Centre digital & media Рядом с телом Артема Казанцева следователи обнаружили два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины. На обоймах красной краской было написано «Ненависть» Фото: пресс-служба следственного комитета России При обыске в квартире стрелка, который проживал рядом со школой, нашли пять телефонов и компьютер с предсмертной запиской. В послании он заявил, что готовился к нападению больше года, а также рассказал о нелегальном приобретении пистолетов и выборе места массового убийства Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Артем Казанцев состоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения» Фото: Мария Бакланова После трагедии, произошедшей в школе №88, глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости в корне решать проблему с серьезными психическими заболеваниями. «В первую очередь нужно изменить порядок и критерии отнесения человека к принудительному лечению, потому что в какой фазе шизофрения у человека, кем он манипулируется со стороны сетей — невозможно проконтролировать. Но это не снимает ответственности с нас»,— заявил Александр Бречалов. Фото: vk.com, Александр Бречалов Позднее официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что напавший являлся приверженцем идеологии «колумбайна» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещенное). «Мы видим, в чем он пришел убивать: у него на груди на майке нацистская символика. Очень много времени проводил в компьютерных играх агрессивных. Все это еще предмет исследования»,— рассказала госпожа Петренко Фото: Мария Бакланова Всего по факту стрельбы в ижевской школе следственный комитет возбудил три уголовных дела по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по факту убийств и незаконного приобретения оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ, п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Школа находилась под охраной организации «Щит», в отношении директора которой возбудили уголовное дело. Алексея Злобина обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время ведется судебный процесс. Свою вину господин Злобин не признает Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Похороны педагогов и учеников, погибших при нападении на школу, прошли в Ижевске 28 и 29 сентября. В Удмуртии был объявлен траур Фото: Мария Бакланова Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразил президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и другие деятели Фото: Мария Бакланова Семьи погибших при стрельбе получили выплаты в размере 1 млн руб. из республиканского бюджета. Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатили по 500 тыс. руб. Фото: Мария Бакланова Школу №88 в Ижевске закрыли на ремонт. В школе появилась сенсорная комната для психологической разгрузки. На ее обустройство направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. Ученики смогли вернуться в нее 20 февраля 2023 года Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В этом году в отремонтированной школе №88 вновь начались занятия. 1 сентября, в День знаний, здесь прошли торжественные линейки, а порог школы перешагнули первоклассники Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова В школе №88 в Ижевске 1 сентября открылся Сквер памяти. На месте обустроили тропинки, установили скамейки и высадили растения. Главная деталь сквера — гранитный камень с памятным стихотворением Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Смотреть

Благоустройство Сквера Памяти на улице Майской, недалеко от школы №88, завершат в октябре 2026 года. Одним из его элементов станет смотровая площадка в форме спирали, символизирующая связь с небом. Среди других работ — установка двух мемориальных стен и малых архитектурных форм, высадка деревьев и кустарников, обустройство пешеходных дорожек и др. Концепция Сквера была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года.

В январе 2024 года бывший директор частной охранной организации «Щит» (обеспечивала охрану школы) 52-летний Алексей Злобин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и неправомерном обороте средств платежей (ст. 238, ст. 187 УК соответственно). Экс-руководителю ЧОПа дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Алексей Злобин свою вину по первой статье не признал.

В самой школе после теракта, к февралю 2023 года, были усилены меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, была установлена современная сигнализация. Внутри отремонтировали кабинеты, пролеты, обновили спортзал и столовую. В школе была оборудована сенсорная комната. На ее обустройство, в том числе, были направлены средства, собранные Российским Красным Крестом.

Подробнее о том, что происходило в школе 26 сентября 2022 года, читайте в материале «Ижевскую школу атаковал выпускник со свастикой».