Четыре года назад произошел теракт в ижевской школе №88
Ровно четыре года прошло со дня теракта в ижевской школе №88, жертвами которого стали 18 человек, включая 11 несовершеннолетних, еще 20 были ранены. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова написал в соцсетях: «26.09.2022. Помним». В тот день выпускник учебного учреждения Артем Казанцев, страдавший от шизофрении и поддерживавший идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещено), совершил на школу вооруженное нападение. Он покончил с собой.
Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ
Сегодня утром состоялось возложение цветов к мемориальной доске, установленной на школе №88. Присутствующие почтили память погибших. «Если бы Бог меня спросил сейчас: "Что бы ты хотел изменить в этой жизни?" Я бы, не задумываясь, попросил отменить 26 сентября 2022 года»,— написал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков.
Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин провел панихиду у мемориала, посвященного погибшим во время теракта в школе №88, у стен Крестовоздвиженской часовни в Ижевске. Его открыли в ноябре 2025 года. Он выполнен в виде раскрытой книги с фотографиями жертв.
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Фотохроника 26 сентября 2022 года: день нападения
Благоустройство Сквера Памяти на улице Майской, недалеко от школы №88, завершат в октябре 2026 года. Одним из его элементов станет смотровая площадка в форме спирали, символизирующая связь с небом. Среди других работ — установка двух мемориальных стен и малых архитектурных форм, высадка деревьев и кустарников, обустройство пешеходных дорожек и др. Концепция Сквера была представлена на конкурсе проектов в декабре 2023 года.
В январе 2024 года бывший директор частной охранной организации «Щит» (обеспечивала охрану школы) 52-летний Алексей Злобин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и неправомерном обороте средств платежей (ст. 238, ст. 187 УК соответственно). Экс-руководителю ЧОПа дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Алексей Злобин свою вину по первой статье не признал.
В самой школе после теракта, к февралю 2023 года, были усилены меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, была установлена современная сигнализация. Внутри отремонтировали кабинеты, пролеты, обновили спортзал и столовую. В школе была оборудована сенсорная комната. На ее обустройство, в том числе, были направлены средства, собранные Российским Красным Крестом.
Подробнее о том, что происходило в школе 26 сентября 2022 года, читайте в материале «Ижевскую школу атаковал выпускник со свастикой».