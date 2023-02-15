Ученикам предлагают безопасность

Школа №88 в столице Удмуртии, где в сентябре 2022 года при нападении бывшего ученика погибли 18 человек, отремонтирована и вновь готова к работе. Уже 20 февраля ученики смогут пойти на уроки. В здании усилили меры безопасности: на входе появился домофон и пропускная система, установлена современная сигнализация, обновлены спортзал и столовая. В школе оборудована сенсорная комната, предназначенная для снятия стресса и расслабления. На ее обустройство, в том числе, были направлены средства, собранные республиканским отделением Российского Красного Креста.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в школе №88

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в школе №88

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

С 20 февраля возобновятся занятия в ижевской школе №88, пострадавшей от нападения вооруженного мужчины в сентябре 2022 года. Накануне здание после проведенного ремонта показали журналистам.

Напомним, стрельбу в ижевской школе №88 утром 26 сентября 2022 открыл ее выпускник — 34-летний местный житель Артем Казанцев. Он вошел в здание школы, убил находившихся у входа двоих сотрудников ЧОП и затем начал стрелять в школьников и учителей. Жертвами нападения стали 18 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили больше 20 человек. Нападавший покончил с собой. По версии следствия, он состоял на учете в психдиспансере. Школу после трагедии закрыли на ремонт, учащихся распределили на это время по другим образовательным учреждениям.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, главная задача стояла максимально усилить меры безопасности. Вход в школу сделали недоступным для посторонних. Ворота оборудованы домофоном, на звонок отвечает охранник.

В холле школы установлена железная преграда и вращающаяся пропускная система, пройти которую можно только с ключ-картой. Также в здании обновлена система безопасности, видеокамеры расположены как внутри, так и по периметру школы. Установлена современная система оповещения — в случае ЧП сирену будет слышно по всей территории школы.

В здании полностью заменили проводку, закупили новую мебель и обновили входную группу. Отремонтировали кабинеты, лестничные пролеты и санузлы, выполнен ремонт столовой и рекреационных зон. Кроме того, в спортзале провели современный ремонт.

Для оказания «психосоциальной поддержки» учащимся в школе вскоре появится сенсорная комната. Через стимуляцию органов чувств, можно будет снять стресс и расслабиться. В помещении установят массажное кресло, сухой бассейн, песочный стол, стену для рисования руками и воздушно-пузырьковая колонну. Оборудование еще не поступило. Комната будет доступна не только для учеников, но и для учителей с нового учебного года.

На осмотре школы после ремонта Ярослав Семенов отметил оперативность и слаженность работы всех причастных — строителей, дизайнеров, поставщиков, спонсоров и благотворителей.

«Многие пожелания мы учли: и родителей, и педагогов. И вот сейчас мы находимся в двух шагах от полного завершения всех работ — 20 февраля ребята уже пойдут в школу. В этот момент для нас самое главное — сделать их пребывание здесь комфортным и безопасным»,— прокомментировал господин Семенов.

Он добавил, что в первые дни в школе будут дежурить психологи, чтобы в случае необходимости оказать квалифицированную помощь.

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Вместе с тем, как рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев, часть сезонных работ на территории школы будет выполнена при наступлении благоприятных погодных условий. «Наша задача — сделать систему периметра с КПП, которая будет предусматривать фиксацию створок ворот в закрытом состоянии. Будет система торможения транспорта при въезде на территорию. И естественно, будет сам контрольно-пропускной пункт, который будет оснащен соответствующими видами связи, тревожной кнопкой, сигнализацией. Помимо этого мы будем проводить благоустройство, чтобы сделать прилегающую к школе территорию привлекательной как для ребят, так и для родителей, которые будут сюда приходить»,— поделился господин Бекмеметьев.

Директор школы Елена Семашко сказала, что ученики часто приходят в школу и узнают, когда открытие. «Дети очень рады, что смогут вернуться. В первую очередь будем знакомить их с новыми мерами безопасности: правильно заходить, мы им покажем все новые помещения, расскажем об особенностях сигнализации»,— добавила госпожа Семашко.

Изначально на ремонт школы отводилось порядка 82 млн руб., однако власти Удмуртии ожидали, что сумму необходимо будет корректировать. Известно, что на обустройство сенсорной комнаты направили средства, собранные из пожертвований жителей и предпринимателей региональным отделением Российского Красного Креста. В конце января в РКК сообщили, что всего было собрано 3,46 млн руб., из них 1,3 млн руб. направили на обустройство сенсорной комнаты. Семьям погибших РКК выплатил 619 тыс. руб.

Ранее из республиканского бюджета семьям погибших было выплачено по 1 млн руб., пострадавшим — по 500 тыс. руб. Также из федерального бюджета семьям погибших направили по 1 млн руб., получившим тяжкий или средний вред здоровью — по 400 тыс. руб., легкий вред — 200 тыс. руб. Помимо этого, для детей, их родителей и учителей было организовано наблюдение психологов. Всех желающих учеников школы №88 отправляли на санаторно-курортное лечение.

Татьяна Колегова, Анастасия Захарова

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