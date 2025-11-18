В Ижевске открыли мемориал в честь погибших во время теракта в школе №88

У стен Крестовоздвиженской часовни в Ижевске открыли мемориал, посвященный погибшим во время теракта в школе №88. Он выполнен в виде раскрытой книги с фотографиями жертв. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии Следующая фотография 1 / 3 Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин назвал площадь мемориала местом, где можно «выплакать свою боль. На открытии присутствовала заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова. «От имени власти она попросила прощения за то, что не смогли сохранить жизни школьников, и заверила, что будут приложены все усилия, чтобы не допустить повторения подобной трагедии»,— говорится в сообщении.

Глава города Дмитрий Чистяков выразил уверенность, что молитвы в Крестовоздвиженской часовни «помогли выжить пострадавшим и дали силы всем остальным сплотиться». Он добавил, что храм останется местом памяти погибших.

Напомним, теракт в школе №88 произошел три года назад, 26 сентября 2022 года. Жертвами стали 18 человек, включая 11 несовершеннолетних, еще 20 были ранены. Стрельбу устроил бывший выпускник школы Артем Казанцев, страдавший от шизофрении и поддерживавший идеологию «Колумбайн» (движение, признанное в РФ террористическим и запрещено). Он покончил с собой.

Бывший директор частной охранной организации «Щит» (обеспечивала охрану школы) 52-летний Алексей Злобин был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и неправомерном обороте средств платежей (ст. 238, ст. 187 УК соответственно). Он получил три года условно. В самой школе после теракта были усилены меры безопасности.

Подробнее о том, что изменилось в учебном учреждении за три года, «Ъ-Удмуртия» писал здесь.