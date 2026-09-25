Россия сохранила запрет на импорт рыбы и молочной продукции из Армении

Армения не предоставила России документы, которые подтверждают устранение нарушений на рыбных и молочных производствах, сообщили в Россельхознадзоре. Ограничения на поставки армянской продукции в Россию сохраняются, сказали ТАСС в ведомстве.

В Россельхознадзоре уточнили, что инспекционный орган Армении предоставил только гарантии устранения нарушений. «Этого недостаточно для снятия ограничений. Информация об этом направлена армянской стороне»,— отметили в ведомстве.

Россия начала последовательно ограничивать ввоз армянской продукции с мая. Сейчас запрещен импорт цветов, некоторых позиций алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы, рыбной и молочной продукции. Россельхознадзор объяснял меры тем, что выявил нарушения при производстве продукции. Этому предшествовало обострение отношений стран из-за курса Еревана на евроинтеграцию.