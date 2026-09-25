Россия сохранила запрет на импорт рыбы и молочной продукции из Армении
Армения не предоставила России документы, которые подтверждают устранение нарушений на рыбных и молочных производствах, сообщили в Россельхознадзоре. Ограничения на поставки армянской продукции в Россию сохраняются, сказали ТАСС в ведомстве.
В Россельхознадзоре уточнили, что инспекционный орган Армении предоставил только гарантии устранения нарушений. «Этого недостаточно для снятия ограничений. Информация об этом направлена армянской стороне»,— отметили в ведомстве.
Россия начала последовательно ограничивать ввоз армянской продукции с мая. Сейчас запрещен импорт цветов, некоторых позиций алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы, рыбной и молочной продукции. Россельхознадзор объяснял меры тем, что выявил нарушения при производстве продукции. Этому предшествовало обострение отношений стран из-за курса Еревана на евроинтеграцию.
Для возобновления поставок Россельхознадзор ожидает от армянской стороны не только гарантии, но и официальный пакет подтверждений: результаты проверок, отчет о принятых мерах и алгоритм, который обеспечивает соответствие продукции ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Поэтому процедура снятия ограничений предполагает документальное подтверждение исправления нарушений и описанный порядок дальнейшего контроля.
В июле 2026 года при проверках армянских молокоперерабатывающих предприятий сообщалось об использовании молока от зараженного поголовья и сырья третьих стран для высокожирной продукции, предназначенной для российского рынка. Ограничение ввоза армянской рыбы Россельхознадзор связывал с отсутствием контроля качества.