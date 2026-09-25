Концерт Вячеслава Бутусова, выставка «В эфире — Новосибирск» и финал соревнований по дрифту

Когда пройдет концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы», где состоится финал соревнований по дрифту, а также что ждет гостей выставки «В эфире — Новосибирск» об истории развития радиовещания в городе. Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

26 сентября (суббота)

В Новосибирском музыкальном театре покажут мюзикл по мотивам произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В выступлении прозвучат оригинальные джазовые ритмы, навеянные той самой мятежной и ревущей «эпохой джаза». Композитор Владимир Баскин – автор музыки к мюзиклам «Средство Макропулоса», «Одиссея капитана Блада», «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Алиса в стране чудес». Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Мокрый дрифт пройдет рядом с технопарком «Ново-Николаевский». Это финальный этап соревнований от Stroker team. Пилотов ждут сложные заезды, скольжения и борьба за лучшие результаты. Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00.

27 сентября (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В «Локомотив-Арене» состоится концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Музыканты сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен. Начало в 19:00.

В ДК Железнодорожников пройдет концерт оркестра CAGMO по хитам короля поп-музыки — «Симфония Майкла Джексона». Мероприятие состоится при свете свечей. В программе: Billie Jean, Earth Song, Beat It, Black or White, Heal the World, They Don’t Care About Us и прочие композиции. Начало в 18:00.

В Доме ученых СО РАН покажут пьесу «Мертвые души» по мотивам произведения Николая Гоголя. На сцене выступят актеры Александр Мартынов (Чичиков), Арарат Кещян (Ноздрев), Сергей Пиоро (Губернатор, Собакевич), Владимир Фекленко (Манилов, Плюшкин), Елена Головизина (Манилова, Коробочка, Анна Григорьевна).

28 сентября (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Награльян Александр / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Сибирском камерном театре представят премьеру спектакля «Пушкин. Истории покойного помещика» — мистический триптих по мотивам повестей «Метель», «Станционный смотритель», «Гробовщик». В ролях: Константин Телегин, Ольга Солдатова, Екатерина Ваколюк. Начало в 19:00.

29 сентября (вторник)

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В кинотеатре «Победа» покажут картину «Абориген» в рамках проекта «100 лет — 100 причин ходить в кино». Фильм выпустила Киностудия имени М. Горького в 1988 году. Над лентой работали режиссер Елена Николаева, сценарист Юрий Коротков, оператор Ефим Резников и композитор Михаил Поэль. Это пронзительная социальная драма эпохи перестройки, снятая на суровой сибирской Оби. Начало в 11:15.

В киноконцертном комплексе им. Маяковского выступит стендап-комик Илья Раевский. Комик с острым наблюдательным взглядом и узнаваемой подачей, в которой сочетаются ирония, самоирония и точные бытовые детали. В своих выступлениях он говорит о повседневной жизни и периоде своей военной службы. Начало в 19:00.

30 сентября (среда)

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «В эфире — Новосибирск». Экспозиция посвящена 100-летию радиовещания в Сибири. Первая в Сибири широковещательная радиостанция начала работу в 1926 году в Новосибирске. Выставка рассказывает об истории радиосвязи в городе и биографиях людей, которые ее развивали. Экспонируется около 80 предметов, среди которых отечественные радиоприемники, громкоговорители, радиолампы и микрофоны. Выставка доступна с 12:00.

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В ДК Железнодорожников выступит народный артист России Максим Аверин. Актер представит моноспектакль «Расправь крылья». Трогательности спектаклю добавляют выступления студентов Щукинского театрального училища в сопровождении живой скрипки. Начало в 19:00.

1 октября (четверг)

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В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Большая фольклорная вечеринка». На сцене выступит ансамбль «Маркелловы голоса». Музыканты представят синтез древних мелодий, сочинений «сотрясателя устоев» Игоря Стравинского и современных ритмов. Народные песни заиграют под биты от легендарного дуэта Dj Nuclear Losь. Начало в 22:00.

В Доме джаза покажут литературно-музыкальный моноспектакль «Послушай…» Ангелины Башле и Владимира Швеца. Гостей ждет творческая импровизация голоса и мелодии, пронизанная слиянием личной истории автора. Музыкальное сопровождение будет представлено в исполнении композитора Владимира Швеца. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

2 октября (пятница)

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В НОВАТе покажут два одноактных балета словенского хореографа Эдварда Клюга: «Шепот» (Ssss) на музыку Фредерика Шопена и «Радио и Джульетта» (Radio and Juliet) на музыку группы Radiohead. Ssss — это ночное произведение для трех пар, которое исполняется в пустом зале. Пианист сидит за инструментом спиной к танцорам, а рядом с ним стоит стул, на который артисты периодически опускаются и вращаются. В этом балете нет традиционного сюжета. Хореография, свет и костюмы создают поэтические образы, рассказывающие о сложных отношениях между мужчиной и женщиной. «Радио и Джульетта» — в этой постановке Эдвард Клюг предлагает современную интерпретацию трагедии Уильяма Шекспира, переплетая ее с музыкой Radiohead. Хореограф видит в истории Ромео и Джульетты рассказ о подростковом отчуждении и любви, загнанной в подполье коррумпированной системой. Начало в 19:00.

В пространстве «Артель» откроется выставка «Синяя». Это коллекция из 50 фоторабот российских и зарубежных авторов с акцентом на синий цвет от фотофестиваля «Фотострелка». В рамках проекта фотографы поделились работами на тему «Отпуск» — без жанровых рамок, с любовью к природе, стрит-фотографии, репортажу и атмосфере отдыха. Экспозиция доступна с 12:00 до 21:00.

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Александра Стрелкова