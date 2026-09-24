В Липецке подростка задержали по подозрению в поджоге полицейской машины

Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в осуществлении теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве. Липчанина задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 24 сентября 2026 года несовершеннолетний поджег служебный автомобиль, припаркованный у здания одного из отделов полиции, и зафиксировал произошедшее на камеру телефона.

В ходе допроса подросток сообщил, что в мессенджере Telegram с ним связались неустановленные лица, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они предложили фигуранту поджечь полицейский автомобиль, сославшись на необходимость пресечь противоправную деятельность. За это ему перечислили 4 тыс. руб., которые подросток потратил на орудие преступления.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что 18-летнего школьника из Воронежа осудили за поджог снегоуборочного поезда и слежку за военнослужащими в интересах подконтрольной украинским властям организации. Ему назначили семь с половиной лет колонии общего режима, а также изъяли 97,3 тыс. руб. в доход государства.

Мария Свиридова