Дом в будущем — какой он и когда мы к этому придем?

Прямая речь

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Евгений Мордовин, генеральный директор компании «УГМК-Застройщик»:

— Тема «Дом будущего» закономерно выводит нас за рамки кирпича, бетона и инженерных систем. На мой взгляд, главный вопрос сегодня звучит чуть иначе. Не только «каким будет дом?», но и «зачем и для чего он нам нужен?». Когда базовые потребности в тепле, безопасности и скорости интернета надежно закрыты технологиями, само понятие дома начинает меняться. Он перестает быть просто местом, где мы отсыпаемся перед работой. Дом становится тем местом, куда мы возвращаемся за ресурсом, общением с близкими и личным комфортом. Сегодня мы строим объекты именно по этой логике. Покупатель уже ищет возможность провести онлайн-совещание или встречу в лобби, позаниматься спортом или позавтракать прямо в доме и знать, что ребенок гуляет в безопасном зеленом дворе. Фактически девелоперская задача смещается со строительства стен на проектирование сценариев жизни.

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Вера Белоус, руководитель рабочей группы по проведению 100+ TechnoBuild:

— Дом будущего, в первую очередь, это комфорт для человека. В стремительно меняющемся мире дом — это место, где можно замедлиться, отдохнуть, укрыться от суеты большого города, поэтому так быстро растут все технологии, обеспечивающие в домах тишину, очистку воздуха и воды, автономную работу техники, поддержание комфортного микроклимата и, конечно, безопасность. Что касается меня лично, я хотела бы увидеть тот дом будущего, о котором мы говорим на протяжении всего форума: гибкий к потребностям, открытый для изменений, безопасный, «растущий» вместе с человеком.

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Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала:

— Говоря о сроках, необходимо подчеркнуть, что стройка достаточно инертная отрасль. Это связано с необходимостью сертификации, множественными проверками безопасности любой новой технологии. Поэтому кирпичи, которые изобрели до нашей эры, и железобетон, которому более века, все еще на пике и, пожалуй, останутся самыми распространенными стройматериалами на горизонте следующих десяти лет.

На этом фоне изменения инженерной «начинки» дома могут быть очень быстрыми: цифровые сервисы, какие-то локальные, но меняющие рынок изобретения будут появляться, распространяться и, возможно, выходить на уровень стандарта отрасли. На 100+ TechnoBuild мы как раз обсуждаем и рассматриваем такие технологии, имеем возможность заранее разглядеть среди них «ростки будущего», узнать о первом опыте внедрения буквально любой новой идеи.

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Евгений Шилов, управляющий директор ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург»:

— Если посмотреть, как изменились жилые проекты за последние 10–15 лет, разница уже огромна — в планировках, благоустройстве, инженерных решениях. Думаю, эта эволюция продолжится. В квартирах будет меньше неэффективно используемых площадей и больше пространства для жизни. Например, спальни могут стать еще компактнее, а кухни-гостиные — занимать большую долю квартиры. При этом, на мой взгляд, рынок будет постепенно отходить от студий минимальной площади в пользу небольших, но функциональных квартир, рассчитанных на постоянное проживание.

Второе направление — автоматизация. Автоматическая передача показаний счетчиков, управление освещением и отоплением, контроль доступа, автоматическое открывание и закрывание дверей — часть этих технологий уже используется, и со временем их перечень будет расширяться. Будут развиваться и сами строительные технологии. Современные материалы уже позволяют получать другие показатели теплоизоляции по сравнению с тем, что применялось десятилетия назад. Дальнейшее развитие, думаю, будет связано прежде всего с энергоэффективностью, звукоизоляцией и экологическими характеристиками материалов.

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Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал»:

— Строительный цикл — один из самых длинных в экономике: от идеи и проекта до сдачи объекта проходит порой от трех до семи лет, а сам дом потом стоит десятилетиями. Поэтому те здания, которые закладываются сегодня, и есть дома будущего. Просто мы осознаем это позже, когда они уже станут привычной средой. Когда энергоэффективность домов класса «А+» станет не исключением, а нормой. Когда все дома, как конструкторы, будут собираться на заводах, а не на стройплощадке. И когда новостройка будет всегда означать не отдельно стоящее здание, а часть квартала со всей необходимой инфраструктурой внутри.

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Никита Гринь, генеральный директор архитектурного бюро «LH47 Екатеринбург»:

— Дом будущего — это место, из которого не хочется уезжать. Этот дом экономит ваше время, поддерживает здоровье, обеспечивает безопасность и создает вокруг человека живое сообщество. Будущее девелопмента не в продаже квадратных метров, а в проектировании сценариев жизни: технологии, гибкие планировки, зеленые пространства, сервисы станут уже не опцией для бизнес-класса или премиальных проектов, а нормой. Первые элементы этого будущего мы уже проектируем и строим сегодня, а в горизонте 5–10 лет они станут базовыми ожиданиями покупателей.