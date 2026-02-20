Минюст внес в реестр иноагентов политолога Кынева и писателя Севриновского

Минюст России расширил список иностранных агентов, его пополнили политолог Александр Кынев, писатель Владимир Севриновский, а также журналист Аурен Хабичев, бывший чиновник Алексей Черемушкин и НПО European Youth Forum.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политолог Александр Кынев (объявлен иноагентом)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Политолог Александр Кынев (объявлен иноагентом)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

По версии Минюста, все включенные в список распространяли недостоверную информацию о решениях властей России и материалы организаций, признанных в стране нежелательными. Владимир Севриновский, Аурен Хабичев, Алексей Черемушкин и European Youth Forum (объявлены иноагентами) выступали против проведения СВО, считает ведомство. НПО занималась пропагандой ЛГБТ-отношений, утверждает Минюст («движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Александр Кынев (объявлен иноагентом) в 1996—2000 годах работал в аппарате Госдумы и в объединении «Яблоко» как главный эксперт по работе с региональными организациями. Владимир Севриновский (объявлен иноагентом) специализируется в том числе на экономической литературе, публиковал работы в «Аналитическом банковском журнале».

Аурен Хабичев (объявлен иноагентом) работал в «Газете.ру» с 2016 по 2022 год, стал финалистом Национальной литературной премии «Лицей» им. А. С. Пушкина. Алексей Черемушкин (объявлен иноагентом) занимал должность главы администрации поселка Куровской Калужской области. В 2013 году его заочно приговорили к двум годам лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. На тот момент бывший чиновник покинул Россию. European Youth Forum (объявлен иноагентом) создан в 1996 году. НПО представляет интересы международных молодежных организаций.