Россия внимательно наблюдает за сообщениями о том, какие страны выдают Украине лицензии на производство вооружения и поставляют его. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитный ракетный комплекс Patriot

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters Зенитный ракетный комплекс Patriot

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters

Представитель Кремля отметил, что Москва «тщательно учитывает» эту информацию. Он также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об обещаниях главы США Дональда Трампа передать Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Господин Песков обратил внимание на то, что Трамп не уточнял, кто даст Украине лицензию.

Господин Зеленский после встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН 22 сентября заявил, что президент США окончательно согласился передать лицензии для производства ракет. Американский лидер уже обещал в июле выдать Киеву лицензию, однако изменил решение. Он сослался на то, что Вашингтону самому нужны эти ракеты.

Дональд Трамп также говорил, что Вашингтон должен быть осторожен при передаче другим странам лицензий на производство компонентов Patriot. За все годы Штаты выдали две такие лицензии — Германии и Японии. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в начале августа исключил возможность сделки по этому вопросу с Украиной до конца 2026 года.