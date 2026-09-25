Песков: в Кремле следят за странами, выдающими Украине лицензии на оружие
В Кремле отслеживают заявления о планах выдать Украине лицензии на оружие
Россия внимательно наблюдает за сообщениями о том, какие страны выдают Украине лицензии на производство вооружения и поставляют его. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зенитный ракетный комплекс Patriot
Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jacek Marczewski / Reuters
Представитель Кремля отметил, что Москва «тщательно учитывает» эту информацию. Он также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об обещаниях главы США Дональда Трампа передать Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Господин Песков обратил внимание на то, что Трамп не уточнял, кто даст Украине лицензию.
Господин Зеленский после встречи с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН 22 сентября заявил, что президент США окончательно согласился передать лицензии для производства ракет. Американский лидер уже обещал в июле выдать Киеву лицензию, однако изменил решение. Он сослался на то, что Вашингтону самому нужны эти ракеты.
Дональд Трамп также говорил, что Вашингтон должен быть осторожен при передаче другим странам лицензий на производство компонентов Patriot. За все годы Штаты выдали две такие лицензии — Германии и Японии. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в начале августа исключил возможность сделки по этому вопросу с Украиной до конца 2026 года.
Выдача лицензии на выпуск ракет Patriot не означает, что Украина сразу получит самостоятельное производство. По оценке аналитиков, в июле 2026 года развертывание такого производства заняло бы годы, а нехватка комплектующих стала бы отдельным ограничением.
Площадку для украинской программы рассматривали в Европе из соображений безопасности; после завершения боевых действий производство может быть перенесено на Украину. Такая последовательность означает, что лицензия может открыть доступ к производственной схеме, но не отменяет требования к месту размещения и снабжению.
Практический эффект ограничивает и дефицит самих ракет: в августе 2025 года спрос на Patriot превышал мощности американского ВПК, а Lockheed Martin и Raytheon рассчитывали выйти на новый уровень выпуска только к 2028 году. Отдельное объяснение осторожности при передаче оружия связано с заявлением Дональда Трампа в августе 2026 года о том, что переданное оружие могут направить против США.