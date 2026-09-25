Песков подтвердил предложение Турции о безопасности судов в Черном море
В Кремле подтвердили, что Турция направляла предложения по обеспечению безопасности на Черном море. Однако предметных переговоров по этой теме нет, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющих отношение к США», — добавил господин Песков.
Глава МИД Турции сообщал, что ведомство направило Москве и Киеву проект меморандума о прекращении ударов по судам в Черном море и ждет ответа. Он не привел деталей документа. AFP со ссылкой на источники указывало, что в основе документа лежит опыт работы «зернового коридора». Безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий Черного моря, в том числе через территориальные воды Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября рассказал, что власти усилили работу по восстановлению зернового коридора в Черном море. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и Турция не приемлет атак на торговые суда в Черном море ни с чьей стороны.
Предложенный формат может строиться не на сопровождении судов, а на взаимных гарантиях России и Украины не наносить удары по торговым судам с невоенными грузами. В такой схеме Турция выступает посредником, а отсутствие предметных переговоров означает, что ключевые гарантии и порядок их соблюдения пока не согласованы.
Предыдущая зерновая сделка предусматривала безопасный коридор для вывоза сельхозпродукции из украинских портов по Черному морю. В июле 2022 года ее заключили Россия, Украина, Турция и ООН; договоренность была связана также с условием о снятии западных ограничений на российский продовольственный экспорт.
Одной договоренности о маршруте недостаточно для устранения всех рисков: в марте 2024 года суда сталкивались с угрозами из-за ударов по портам и морских мин, что увеличивало транзакционные издержки. В июле 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении условий меморандума, включая переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поэтому новый механизм может потребовать согласования не только правил безопасности судов, но и связанных с ними условий.