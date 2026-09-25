Песков подтвердил предложение Турции о безопасности судов в Черном море

В Кремле подтвердили, что Турция направляла предложения по обеспечению безопасности на Черном море. Однако предметных переговоров по этой теме нет, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющих отношение к США», — добавил господин Песков.

Глава МИД Турции сообщал, что ведомство направило Москве и Киеву проект меморандума о прекращении ударов по судам в Черном море и ждет ответа. Он не привел деталей документа. AFP со ссылкой на источники указывало, что в основе документа лежит опыт работы «зернового коридора». Безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий Черного моря, в том числе через территориальные воды Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 сентября рассказал, что власти усилили работу по восстановлению зернового коридора в Черном море. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и Турция не приемлет атак на торговые суда в Черном море ни с чьей стороны.