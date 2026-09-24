Эрдоган заявил об усилиях Турции по восстановлению зернового коридора

Турция усилила работу по восстановлению зернового коридора в Черном море. Об этом заявил журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в «Турецком доме» в Нью-Йорке.

«Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги. Я вновь обсудил этот вопрос с президентом Украины (Владимиром.— "Ъ") Зеленским, и ответ, который я получил от него, был положительным»,— добавил господин Эрдоган (цитата по Anadolu).

Господин Эрдоган отметил, что Турция не приемлет атак на торговые суда в Черном море ни с чьей стороны и ожидает от сторон «ответственного поведения». Он также заявил, что страна выступает против ограничений на судоходство в Ормузском проливе, поскольку они затрагивают не только страны региона, но и Европу с Азией. Ключом к решению конфликта президент Турции видит возобновление переговоров.

Недавно Анкара направила Москве и Киеву проект меморандума о прекращении ударов по судам в Черном море и ждет от сторон ответа. AFP со ссылкой на источники писало, что в основе документа лежит опыт работы «зернового коридора». Безопасный маршрут может пройти вдоль восточного и южного побережий Черного моря, в том числе через территориальные воды Турции. В МИД России сообщение комментировать отказались, но указали на «системный диалог» с Турцией по вопросам морской безопасности.