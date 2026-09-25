СКР расследует повреждение электровоза при атаке БПЛА в Самарской области
Следственный комитет России приступил к расследованию последствий атаки БПЛА на Самарскую область в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
«В Самарской области вследствие атак киевского режима на железнодорожном перегоне Рачейка – Балашейка повреждены электровоз и вагон пассажирского поезда Москва – Тольятти, травмирован машинист»,— говорится в сообщении.
Движение поездов временно приостанавливалось. Но позже его возобновили.
Утром в пятницу в Самарской области объявлялся режим беспилотной опасности. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.
После этого был объявлен отбой беспилотной угрозы. Аэропорт возобновил работу в прежнем режиме.