СКР расследует повреждение электровоза при атаке БПЛА в Самарской области

Следственный комитет России приступил к расследованию последствий атаки БПЛА на Самарскую область в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В Самарской области вследствие атак киевского режима на железнодорожном перегоне Рачейка – Балашейка повреждены электровоз и вагон пассажирского поезда Москва – Тольятти, травмирован машинист»,— говорится в сообщении.

Движение поездов временно приостанавливалось. Но позже его возобновили.

Утром в пятницу в Самарской области объявлялся режим беспилотной опасности. В международном аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов.

После этого был объявлен отбой беспилотной угрозы. Аэропорт возобновил работу в прежнем режиме.

Георгий Портнов