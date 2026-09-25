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В Самарской области приостановлено движение поездов на участке Балашейка — Рачейка

Утром 25 сентября на перегоне Рачейка — Балашейка в Самарской области поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 Москва — Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет. Схода пассажирского поезда не произошло.

Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка приостановлено.. Задерживаются пассажирские поезда №№16 и 10, следующие из Москвы в Самару.

Андрей Сазонов