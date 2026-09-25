Возобновлено движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка

Движение поездов на перегоне Рачейка — Балашейка Куйбышевской железной дороги возобновлено после инцидента с пассажирским поездом. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сегодня, 25 сентября, в 7:03, «в связи с внешним вмешательством в работу железнодорожного транспорта» повреждены электровоз и первый вагон пассажирского поезда № 66 Москва — Тольятти. Машинист получил травмы. Из пассажиров никто не пострадал.

Сообщалось, что задерживаются пассажирские поезда № 10 и № 16 Москва — Самара.

Сабрина Самедова