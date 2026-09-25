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Мэрия Томска объявила поиск подрядчика для обучения сотрудников навыкам мобилизации

Администрация Томска разместила на портале госзакупок запрос котировок на оказание услуг по обучению пятерых муниципальных служащих проведению мобилизационной подготовки и мобилизации. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 170,2 тыс. руб. Заявки принимаются до 2 октября, итоги планируется подвести 6 октября.

Согласно техническому заданию, форма обучения — очная, а продолжительность программы составляет 72 часа. По итогам курсов сотрудники мэрии должны изучить нормативные правовые акты в этой сфере, научиться формировать мобилизационные документы и планы, а также овладеть практическими навыками проведения мобилизации.

Как следует из данных портала, это не первая подобная закупка — администрация Томска уже проводила аналогичные аукционы в марте 2026 года и феврале 2025 года. В настоящее время похожую услугу ищет администрация Тихорецкого района Краснодарского края с начальной ценой контракта 37,6 тыс. руб.

Лолита Белова

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