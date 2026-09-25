Дело о хищении 560 млн рублей при закупке автобусов в ХМАО вернули прокурору

Ханты-Мансийский районный суд вернул прокурору уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Андрея Середнева, бывшего начальника управления транспорта Ольги Власовой и бывшего руководителя ООО «Автомаз» Тимура Мальцагова. Причиной стало нарушение, допущенное при составлении обвинительного заключения, говорится в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, фигурантов арестовали в августе 2024 года. Следствие утверждает, что в 2023 году в результате действий Андрея Середнева и Ольги Власовой департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры закупил у ООО «Автомаз» 165 автобусов по завышенной стоимости. При этом транспорт не соответствовал техническому заданию: в нем отсутствовали кондиционеры, валидаторы и счетчики пассажиропотока. По данным следствия, в результате из бюджета региона было похищено более 560 млн руб.

В зависимости от степени участия фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На имущество обвиняемых, включая активы ООО «Автомаз», наложен арест на сумму более 1,5 млрд руб.

По данным окружной прокуратуры, Середнев назначил свою знакомую Власову на должность без нужного образования и назначил ей крупную премию. Она принимала участие в комиссии по торгам — с победителем она находилась в условиях конфликта интересов. Позднее Середнев уволился по собственному желанию, а Власову уволили за утрату доверия.

Полина Бабинцева