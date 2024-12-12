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В ХМАО прокуратура требует уволить арестованного чиновника дептранса

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подала в суд иск об изменении основания увольнения бывшего государственного служащего, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Проверка показала, что бывший первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрей Середнев не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, чиновник назначил свою знакомую Ольгу Власову на должность начальника управления транспорта без соответствующего образования, помимо этого, ей была назначена премия в крупном размере. Начальник управления принимала участие в комиссии по торгам, при этом с победителем торгов она находилась в условиях конфликта интересов. Позже Андрей Середнев был уволен по собственному желанию, а его знакомая — за утрату доверия. Прокуратура не согласилась с основанием увольнения и подала иск в суд для изменения формулировки на «утрата доверия».

Напомним, Ольгу Власову и Андрея Середнева арестовали в конце августа по обвинению в ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Следствие утверждает, что в 2023 году они закупили 165 автобусов у поставщика по завышенной стоимости.

Анна Капустина

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