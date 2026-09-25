Возбуждено уголовное дело о гибели омских волонтеров в Запорожской области

После атаки ВСУ на автомобиль омских волонтеров в Запорожской области возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета РФ.

Ранее глава Омской области сообщил о том, что в результате атаки ВСУ около села Новобогдановка погибли трое волонтеров из города Тара. Они доставляли гуманитарную помощь в зону СВО.

Два человека еще получили травмы, уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Александра Стрелкова