Мэр Волгограда Марченко ушел в отставку после избрания в Госдуму

Депутаты Волгоградской гордумы на внеочередном заседании прекратили полномочия мэра Владимира Марченко досрочно. Это связано с его избранием в Государственную Думу IX созыва, сообщили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волгоградская городская дума Фото: Волгоградская городская дума

Господин Марченко возглавлял Волгоград с 2021 года. До этого он работал заместителем губернатора. Председатель гордумы Владлен Колесников поблагодарил его за продуктивную работу и напомнил о принятых за последние годы стратегических документах, включая Генплан и новый Устав города.

Временно исполняющим обязанности мэра назначен 47-летний Шафран Тепшинов. Он вступит в должность с 26 сентября. С 2024 года господин Тепшинов работал заместителем мэра в сфере ЖКХ.

По итогам выборов полномочия сложила глава Ялты Янина Павленко — она намерена занять кресло в Госдуме, а также глава Пскова Борис Елкин — он избрался в областное заксобрание, чтобы возглавить орган. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, занимающий пост с 2018 года, победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 73.

Нина Шевченко