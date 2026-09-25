Стубб призвал Маска расширить покрытие Starlink для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска расширить зону покрытия спутникового интернета Starlink для Украины. По мнению господина Стубба, это необходимо, чтобы украинские вооруженные силы могли бить по пусковым установкам баллистических ракет России. Об этом президент Финляндии заявил в интервью Reuters.
Фото: Ксения Потеева / Коммерсантъ
«Я настоятельно прошу Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет — будь то на оккупированной территории Украины или в самой России»,— сказал господин Стубб.
Украина с 2022 года использует спутниковую систему Starlink для военных и гражданских нужд внутри страны. По данным Reuters, Starlink используют военнослужащие украинской армии для связи и управления беспилотникам. В августе Financial Times писала, что украинский президент Владимир Зеленский попросил Илона Маска использовать беспилотники с системами Starlink, чтобы атаковать российские ракетные установки. Позднее газета узнала, что миллиардер допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России.
На практике расширение покрытия Starlink означало бы снятие или изменение географических ограничений в районах, где сейчас терминалы могут блокироваться. Доступ к спутниковой связи необходим для обмена данными и управления беспилотниками, поэтому его наличие вблизи пусковых установок расширило бы возможности украинских военных проводить такие операции.
Оператор Starlink способен ограничивать доступ не только по территории: система использует геозонирование для блокировки терминалов над оккупированными Россией территориями и над водой, а также ограничивает работу приемных устройств при скорости движения более 100 км в час. SpaceX отдельно вводила технические ограничения для мобильных терминалов, направленные в том числе против их применения на дронах и других мобильных платформах.
В феврале 2023 года SpaceX ограничила украинским военным спутниковую связь для управления беспилотниками; президент компании Гвинн Шотвелл объясняла это нежеланием использовать технологию для наступательных целей. В сентябре 2023 года Украина сообщала о наличии альтернативы Starlink, но считала отказ от услуг SpaceX невозможным, поэтому решение оператора остается практическим ограничением для такого применения связи.