Стубб призвал Маска расширить покрытие Starlink для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска расширить зону покрытия спутникового интернета Starlink для Украины. По мнению господина Стубба, это необходимо, чтобы украинские вооруженные силы могли бить по пусковым установкам баллистических ракет России. Об этом президент Финляндии заявил в интервью Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Потеева / Коммерсантъ Фото: Ксения Потеева / Коммерсантъ

«Я настоятельно прошу Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет — будь то на оккупированной территории Украины или в самой России»,— сказал господин Стубб.

Украина с 2022 года использует спутниковую систему Starlink для военных и гражданских нужд внутри страны. По данным Reuters, Starlink используют военнослужащие украинской армии для связи и управления беспилотникам. В августе Financial Times писала, что украинский президент Владимир Зеленский попросил Илона Маска использовать беспилотники с системами Starlink, чтобы атаковать российские ракетные установки. Позднее газета узнала, что миллиардер допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России.